FC Königsfeld Relegation: Aufstiegstraum geplatzt – Königsfeld spielt weiter in der Landesliga

Ersatzgeschwächte Schwarzwälder verlieren in Gundelfingen ihr letztes Relegationsspiel klar mit 1:4. Coach Daniel Miletic lobt sein Team dennoch für eine sehr gelungene Saison.
2. Spieltag der Verbandsliga-Relegation: SpVgg. Gundelfingen-Wildtal – FC Königsfeld 4:1 (3:1). Nach dem 1:1-Remis am Donnerstag gegen den SC Durbachtal war der FCK unter Zugzwang und brauchte am Sonntagnachmittag unbedingt einen klaren Sieg, um die Chance auf den Verbandsliga-Aufstieg zu wahren. Doch bereits zur Pause war das Thema Aufstieg für den FCK erledigt. 720 Zuschauer sahen ein starkes Gundelfinger Team, das sich nun auf das „Endspiel“ dieser Relegation – am nächsten Samstag in Durbachtal – vorbereitet.