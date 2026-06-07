FC Königsfeld Relegation: Aufstiegstraum geplatzt – Königsfeld spielt weiter in der Landesliga

Ersatzgeschwächte Schwarzwälder verlieren in Gundelfingen ihr letztes Relegationsspiel klar mit 1:4. Coach Daniel Miletic lobt sein Team dennoch für eine sehr gelungene Saison.

2. Spieltag der Verbandsliga-Relegation: SpVgg. Gundelfingen-Wildtal – FC Königsfeld 4:1 (3:1). Nach dem 1:1-Remis am Donnerstag gegen den SC Durbachtal war der FCK unter Zugzwang und brauchte am Sonntagnachmittag unbedingt einen klaren Sieg, um die Chance auf den Verbandsliga-Aufstieg zu wahren. Doch bereits zur Pause war das Thema Aufstieg für den FCK erledigt. 720 Zuschauer sahen ein starkes Gundelfinger Team, das sich nun auf das „Endspiel“ dieser Relegation – am nächsten Samstag in Durbachtal – vorbereitet.

Die erste Halbzeit Doch zurück zum Duell in Gundelfingen: Schon in der 3. Minute hätte Gianluca Scudieri die frühe 1:0-Führung für die Gäste markieren können, doch er schob am Tor vorbei.

In der 10. Minute sorgte Alieu Sarr aus kurzer Distanz dann doch für das 1:0 der Königsfelder. Die Freude der Schwarzwälder währte allerdings nicht lange. Nils Blust schaffte in der 23. Minute mit einem platzierten 16-Meter-Schuss den 1:1-Ausgleich. Dies war aus Königsfelder Sicht bitter, denn 180 Sekunden zuvor hätte Felix Fehrenbach auf 2:0 stellen können. In der Folgezeit hatten beide Teams ihre Möglichkeiten. Königsfeld verzeichnete in dieser Phase leichte Vorteile. Doch es kam anders.

Gundelfingens Torjäger Niklas Heizmann traf freistehend kurz vor der Pause zum 2:1 der Wildtäler. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs erhöhte Fynn Stahlhut per Kopfball nach einem Freistoß sogar auf 3:1.

Die zweite Halbzeit

Der FC Königsfeld brauchte nun eine erfolgreiche Aufholjagd. Doch offensichtlich hatte die Partie am Donnerstag zu viel Kraft gekostet und personell waren die Gäste am Sonntag zu sehr geschwächt. Es fehlten Leistungsträger wie Sandro Jock und Theo Blankenburg.

Sait Hamurcu vergab in der 70. Minute per Kopfball eine dicke Chance zum möglichen 2:3-Anschluss. Gundelfingens Hristjan Nikolovksi setzte einen Schlenzer aus 18 Meter am Kasten vorbei. Sekunden später sorgte Blust doch noch für das 4:1 (78.) der Gundelfinger.

Die neue Ausgangslage

Den Gundelfingern reicht jetzt am nächsten Samstag im dritten und letzten Relegationsspiel beim SC Durbachtal ein Remis zum Aufstieg.

Das sagt Daniel Miletic

Der Königsfelder Trainer zeigte sich nach dem Schlusspfiff gefasst, „weil wir alles probiert haben. Wir sind gut ins Spiel gekommen und hätten – so wie gegen Durbachtal – den zweiten Treffer nachlegen können. Dies ist uns leider nicht gelungen. Am Ende hat es nicht gereicht, weil wir zu viele entscheidende Fehler gemacht haben. Gundelfingen hat verdient gewonnen. Insgesamt haben wir trotzdem eine überragende Saison gespielt. Diese Relegation war auch ein Lernprozess für unser Team.“

Statistik

FC Königsfeld: Cheikhi – Uljevic (53. St. Schwarzwälder), Sarr, Goedhuis (62. Hamurcu), Fehrenbach, Lauble (48. Kroh), Ganzhorn, Colak, Holzapfel (75. Blankenburg), Karagaca, Scudieri.

Tore: 0:1 Sarr (11.), 1:1, 4:1 Blust (23., 78.), 2:1 Heizmann (38.), 3:1 Stahlhut (45.+3).

Schiedsrichter: Julian Gumz (Rielasingen).

Zuschauer: 720.