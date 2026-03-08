FC Königsfeld Landesliga: Zwei Elfer, drei Alutreffer, ein Platzverweis und Konstanz jubelt

Der FC Königsfeld lässt im Topspiel gegen Tabellenführer SC Konstanz-Wollmatingen zu viele Chancen liegen und gerät durch zwei bittere Elfmeterentscheidungen auf die Verliererstraße.
Landesliga SBFV: FC Königsfeld – SC Konstanz-Wollmatingen 2:3 (1:1). Es gibt Spiele, die sind zum Haareraufen. So erging es dem FCK im Schlagerspiel vor 325 Zuschauern. Der Tabellendritte kassierte im neunten Heimspiel die erste Niederlage. Die Gäste wiederum bauten ihre Serie in der Fremde auf neun ungeschlagene Begegnungen aus.