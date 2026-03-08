FC Königsfeld Landesliga: Zwei Elfer, drei Alutreffer, ein Platzverweis und Konstanz jubelt

Der FC Königsfeld lässt im Topspiel gegen Tabellenführer SC Konstanz-Wollmatingen zu viele Chancen liegen und gerät durch zwei bittere Elfmeterentscheidungen auf die Verliererstraße.

Landesliga SBFV: FC Königsfeld – SC Konstanz-Wollmatingen 2:3 (1:1). Es gibt Spiele, die sind zum Haareraufen. So erging es dem FCK im Schlagerspiel vor 325 Zuschauern. Der Tabellendritte kassierte im neunten Heimspiel die erste Niederlage. Die Gäste wiederum bauten ihre Serie in der Fremde auf neun ungeschlagene Begegnungen aus.

David D’Incau Gästetrainer David D’Incau war erleichtert: „Es war ein intensives Duell. Königsfeld daheim zu schlagen, ist nie einfach. Sie in Schach zu halten, das ist wirklich schwer. Wir hatten nach dominanten ersten 25 Minuten vor der Pause bei den drei Alutreffern Glück, dass wir nicht klar in Rückstand geraten sind“, durfte der Ex-Abwehrchef des FC 08 Villingen zunächst über die frühe Führung seines Teams durch einen Flachschuss von Douglas Knappe auf Zuspiel von Mert Tuncer (beide Wollmatinger waren zuletzt verletzt ausgefallen) jubeln. Aus weiteren schnellen Angriffen sprang kein zweiter Treffer heraus.

Plötzlich riss der Faden. Königsfeld kam besser auf. FCK-Trainer Mike Seidel meinte später: „In den ersten 20 Minuten waren wir zu ängstlich. Dann hatten wir Pech mit den drei Alutreffern. Nach der Pause waren wir griffiger, insgesamt ebenbürtig. Wir hatten viele Chancen. Da war sicherlich bis zum Schluss ein 3:3 möglich, weil keiner aufgegeben ha. Leider kam viel Pech dazu.“

Erst traf Sandro Jock nach einem Einwurf nur den Pfosten (12.), dann knallte Theo Blankenburg die Kugel an die Latte (31.). Die nächste Chance saß: Lars Ganzhorn wurde von Jock bedient – 1:1 (38.). Kurz vor der Pause legte Jock wieder quer. Ganzhorn hätte aus sechs Metern völlig frei das 2:1 machen müssen.

Die zweite Halbzeit

Das Allupech rächte sich. Direkt nach der Halbzeit gab es einen völlig unnötigen Elfmeter gegen Wirbelwind Lorenzo Craft. SC-Kapitän Javan Sardarabady verwandelte sicher zum 1:2 (54.). In der Folge haderten die Hausherren immer mehr mit Schiedsrichter-Entscheidungen. Sie mussten sich jedoch – wie in der ersten Hälfte – an die eigene Nase fassen. Ganzhorn per Kopfball (63.) und Jock (72.) hatten das 2:2 verpasst. Auf der Gegenseite parierte FCK-Keeper Nur Cheikhi dreimal innerhalb von fünf Sekunden gegen Tuncer und Biley Gnaglo super (77.).

Die Schlussphase

Ein zweifelhafter Handelfmeter führte zum 1:3 durch den SC-Kapitän (78.). Beim Abspiel war ein SCler klar im Abseits gestanden.

Die Moral des FCK stimmte, so wurde es eine rasante Nachspielzeit. Konstanz konterte durch Konstantin Hahn beinahe zum 1:4 (90.), auf der Gegenseite traf Sven Schwarzwälder zum 2:3 (90.). Dann vergaben die Gastgeber noch gleich drei dicke Abschlüsse zum 3:3 (92., 93., 94.).

Die Statistik

FC Königsfeld: Cheikhi - Colak, Holzapfel (80. Scudieri), Karagaca (65. Kroh), St. Schwarzwälder, Sarr, Jock, Fehrenbach (85. Hamurcu), Blankenburg, Sv. Schwarzwälder.

Tore: 0:1 Knappe (4.), 1:1 Ganzhorn (38.), 1:2, 1:3 Sardarabady (54., 75.), 2:3 Sv. Schwarzwälder (90.).

Gelb-Rot: Jock (90.+5).

Schiedsrichter: Lukas Mayer (Freiburg).

Zuschauer: 325.