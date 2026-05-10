FC Königsfeld Landesliga SBFV: Wie eine Dampfwalze agiert – Kantersieg gegen Öhningen gefeiert

Die Königsfelder überrollen daheim die abstiegsbedrohten Gäste mit 6:0 und sind nun Tabellenzweiter. Wohin das für den FCK führt? Coach Daniel Miletic hat auch darauf eine Antwort.
Landesliga: FC Königsfeld – FC Öhningen-Gaienhofen 6:0 (1:0). Der erfolgreiche Weg des FC Königsfeld geht unvermindert weiter: Mit einer starken Vorstellung besiegten die Hausherren den abstiegsbedrohten Gast von der Höri auch in dieser Höhe verdient und hätten bei einer konsequenter Chancenverwertung (17:1 in 90 Minuten) die Partie durchaus mit 10:0 oder 12:0 zweistellig gewinnen können.