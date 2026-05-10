FC Königsfeld Landesliga SBFV: Wie eine Dampfwalze agiert – Kantersieg gegen Öhningen gefeiert

Die Königsfelder überrollen daheim die abstiegsbedrohten Gäste mit 6:0 und sind nun Tabellenzweiter. Wohin das für den FCK führt? Coach Daniel Miletic hat auch darauf eine Antwort.

Landesliga: FC Königsfeld – FC Öhningen-Gaienhofen 6:0 (1:0). Der erfolgreiche Weg des FC Königsfeld geht unvermindert weiter: Mit einer starken Vorstellung besiegten die Hausherren den abstiegsbedrohten Gast von der Höri auch in dieser Höhe verdient und hätten bei einer konsequenter Chancenverwertung (17:1 in 90 Minuten) die Partie durchaus mit 10:0 oder 12:0 zweistellig gewinnen können.

Damit sind die Königsfelder sieben Begegnungen ohne eine Niederlage und kletterten auf den zweiten Platz, weil die Konkurrenten FC Pfaffenweiler (1:1 in Hegau) sowie FC Radolfzell (0:2 in Stockach) erneut Federn gelassen haben.

Die erste Halbzeit

Unterdessen zeigte der FCK von Beginn an, wer Herr im Haus ist und erarbeitete sich schon in den ersten zehn Minuten vier gute Torabschlüsse. Der schnelle 1:0-Führungstreffer fiel dennoch wenig später in der 14. Minute, nachdem Lorenz Spiegelhalter eine Eckball-Hereingabe ins lange Eck köpfte. In der Folgezeit vergaben die Gastgeber weitere dicke Möglichkeiten und hätte nach einer halben Stunde durchaus schon 3:0 in Führung liegen können.

Fast aus dem Nichts markierte Manuel Gonzalez in der 31. Minute bei einem Schlenzer an die Latte beinahe den Ausgleich für die Gäste. Im weiteren Verlauf bis zur Pause vergaben die Hausherren weitere vier hochkarätige Chancen – allein der Öhninger Schlussmann Dirk Weiermann verhinderte mit zahlreichen Glanzparaden zu diesem Zeitpunkt einen höheren Rückstand für Öhningen.

Der zweite Durchgang

Mit viel Elan kamen die Königsfelder nach der Pause aus der Kabine und fuhren wie eine Dampfwalze über die Gäste hinweg - innerhalb von acht Minuten gelangen vier Treffer. Beim 2:0 traf Lars Ganzhorn mit einem trockenen Schuss ins Eck (50.). Kaum wieder angepfiffen versenkte Alieu Sarr den Ball herrlich volley in den Maschen (52.). Wieder 120 Sekunden später köpfte Tim Hettich eine Flanke von Ganzhorn zum 4:0 unter die Latte. In der 58. Minute sorgte Ganzhorn nach einer Saar-Flanke mit dem dritten Kopfballtreffer für das 5:0.

Sehenswert war der Schlusspunkt in der 76. Minute zum 6:0: Felix Fehrenbach schlenzte die Kugel aus 20 Meter überlegt flach ins Eck. In der 90. Minute scheiterte Theo Blankenburg noch mit einem - an ihm verschuldeten - Elfmeter an Weiermann.

Das sagt der Königsfelder Coach

Trainer Daniel Miletic resümierte zufrieden: „ Wir freuen uns über den klaren Sieg. Dieser war hochverdient und bei den zahlreichen Chancen hätten wir schon viel früher weitaus mehr Tore erzielen können. Jetzt schauen wir weiter von Spiel zu Spiel und wo wir am Ende in der Tabelle landen.“

Die Statistik

FC Königsfeld: Cheikhi - Kroh, Colak (55. Hamurcu), Spiegelhalter, Uljevic, Jock (58. Scudieri), Sarr (66. St. Schwarzwälder), Fehrenbach, Hettich (55. Holzapfel), Blankenburg, Ganzhorn.

Tore: 1:0 Spiegelhalter (14.), 2:0, 5:0 Ganzhorn (50., 58.), 3:0 Sarr (52.), 4:0 Hettich (54.), 6:0 Fehrenbach(76.).

Schiedsrichter: Philip Jourdan (TuS Lörrach-Stetten).

Zuschauer: 200.