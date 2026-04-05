FC Königsfeld Landesliga SBFV: Königsfelder fahren einen verdienten Arbeitssieg ein und rücken vor

Coach Daniel Miletic ist aber nur phasenweise nach dem 3:1-Heimerfolg gegen die SG Dettingen mit der Leistung seines Teams zufrieden. FCK steht nun auf Rang fünf.
Landesliga SBFV: FC Königsfeld - SG Dettingen-Dingelsdorf 3:1 (2:1). Einen glanzlosen Arbeitssieg sicherte sich der FCK mit dem Tagesfazit, dass die Landesliga-Konkurrenz am Ostersamstag komplett für die Elf der Trainer Mike Seidel/Daniel Miletic gespielt hat. Alle vier bis dato in der Tabelle vor Königsfeld liegenden Teams konnten nicht punkten. Der FC Königsfeld rückte auf Rang fünf vor.