FC Königsfeld Landesliga SBFV: Königsfelder fahren einen verdienten Arbeitssieg ein und rücken vor

Coach Daniel Miletic ist aber nur phasenweise nach dem 3:1-Heimerfolg gegen die SG Dettingen mit der Leistung seines Teams zufrieden. FCK steht nun auf Rang fünf.

Landesliga SBFV: FC Königsfeld - SG Dettingen-Dingelsdorf 3:1 (2:1). Einen glanzlosen Arbeitssieg sicherte sich der FCK mit dem Tagesfazit, dass die Landesliga-Konkurrenz am Ostersamstag komplett für die Elf der Trainer Mike Seidel/Daniel Miletic gespielt hat. Alle vier bis dato in der Tabelle vor Königsfeld liegenden Teams konnten nicht punkten. Der FC Königsfeld rückte auf Rang fünf vor.

FCK-Trainer Daniel Miletic war nicht vollends zufrieden mit dem Heimauftritt seiner Mannschaft, „allerdings haben wir es in den ersten 25 Minuten und ab der 55. Minute ganz gut gemacht, die Tore zum richtigen Zeitpunkt erzielt. Der Sieg war insgesamt verdient, wobei wir zu viele Ballverluste hatten.“

Der Spielverlauf

Der Start gelang den Gastgebern nach Maß: In der 5. Minute bediente Alieu Sarr Lars Ganzhorn mit einem Steckpass am Strafraum – der Stürmer schob den Ball aus sechs Metern mit dem Außerist durch die Beine von Keeper Luca Meßmer. Seine Dominanz mit schönen Spielzügen baute der FCK schnell zum 2:0 aus. Wieder war Sarr der Vorbereiter. Seinen Querpass vor dem Tor schloss Sait Hamurcu gekonnt ab (17./2:0). Kurze Zeit später verpassten die Hausherren bei einem herrlichen Spielzug über Sandro Jock und Tim Hettich das mögliche 3:0, als Ganzhorn nur den Pfosten traf.

Die Partie kippte ein wenig: Erst köpfte Dennis Raff an die Latte (37.), dann verhinderte Torwart Nur Cheikhi mit zwei Reflexen gegen Raff binnen fünf Sekunden den Gegentreffer (39.). In der 41. Minute war der Königsfelder Keeper allerdings machtlos gegen den sträflich freien Daniel Berg, der eine Flanke von der linken Seite zum 2:1-Anschluss einköpfte.

In der zweiten Hälfte bekamen die Hausherren recht schnell alles wieder in den Griff und machten in der 70. Minute den Sack zu, als Felix Fehrenbach einen Konter über Theo Blankenburg und Vorbereiter Ganzhorn zum 3:1-Endstand abschloss.

Statistik

Tore: 1:0 Ganzhorn (5.), 2:0 Hamurcu (17.), 2:1 Berg (41.), 3:1 Fehrenbach (70.). Schiedsrichter: Jakob Honold (Starzach).

Zuschauer: 130.