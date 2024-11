1 Mit den wiedergenesenen Gianluca Scudieri (links) und Elvin Kljajic lief auch Sven Schwarzwälder (Mitte) zur Hochform auf und erzielte beide Treffer zum 2:1-Sieg des FC Königsfeld gegen den VfR Stockach. Foto: Holger Rohde

Königsfelder erkämpften sich wichtigen 2:1-Heimerfolg gegen den VfR Stockach. Personelle Lage hat sich verbessert.









FC Königsfeld - VfR Stockach 2:1 (1:0). Der ersehnte Befreiungsschlag ist gelungen: In einem Duell auf Augenhöhe erkämpfte sich der FC Königsfeld nach intensiven - fast 99 Minuten- am Ende sogar in Unterzahl verdient den sechsten Saisonsieg.