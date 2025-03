FC Königsfeld Landesliga SBFV: FCK steht daheim gegen Radolfzell unter Zugzwang

1 Auf Maximilian Lehmann (rechts) und den FC Königsfeld wartet mit dem FC Radolfzell ein spielstarker Gegner. Foto: Holger Rohde

Die Tabellensituation ist bei den Königsfeldern angespannt. Auf den positiven Dingen gegen Überlingen will die Mannschaft in diesem wichtigen Duell aufbauen.









Landesliga: FC Königsfeld – FC Radolfzell (Samstag, 14.30 Uhr – Hinspiel: 0:1). So langsam aber sich muss der FC Königsfeld (10.) den Blick in der Tabelle nach unten richten. Der Abstand zu den Abstiegsplätzen ist bis auf magere drei Punkte Vorsprung bedrohlich zusammengeschmolzen. Deshalb ist ein Heimsieg am Samstag gegen Radolfzell für den FCK fast schon ein Muss. Aber die Aufgabe dürfte sich auf dem heimischen Kunstrasen nicht einfach gestalten.