FC Königsfeld Landesliga SBFV: Drin in der Relegation – Königsfelder feiern einen historischen Sieg
Unglaublich: Der FC Königsfeld – hier Kapitän Felix Fehrenbach gegen den FC Radolfzell – hat einen großen Höhepunkt seiner Vereinsgeschichte geschafft. Der FCK spielt in zwei Wochen um den Aufstieg in die Verbandsliga. Foto: Holger Rohde

2:1 im Top-Duell gegen den FC Radolfzell vor 650 Zuschauern. In der 97. Minute fällt die Entscheidung. Anfang Juni startet die Aufstiegsrunde zur Verbandsliga.

Landesliga: FC Königsfeld - FC 03 Radolfzell 2:1 0:0). Die große Entscheidung am Pfingstmontag um 16.57 Uhr: Dank eines Kopfballtreffers von Sait Hamurcu in der 97. Minute nach Freistoß von Gianluca Scudieri entschied der FCK das Topspiel am vorletzten Spieltag und steht vorzeitig in der Relegation zur Verbandsliga. Der FC Pfaffenweiler verlor zeitgleich in Denkingen (0:2).

 

Gespielt wird die Dreier-Aufstiegsrunde zur Verbandsliga ab 4. Juni mit dem Start in Königsfeld. Der FCK könnte es dann beim Start in die Relegation mit dem SV Durbachtal zu tun haben.

Die erste Halbzeit

Bei über 30 Grad Sommerhitze verlegten sich beide Teams in der ersten Hälfte auf schnelle lange Diagonalbälle in die Spitze.

Die zwei besten Chancen anfangs hatten die Hausherren, als FCR-Keeper Martin Peters einen Flachschuss von Sandro Jock zur Ecke lenkte (4.) und Lars Ganzhorn einen Heberversuch knapp über die Latte setzte. Beide Abwehrreihen standen kompakt und Königsfelds Torhüter Nummer Drei, Daniele Fiormarino, machte einen sicheren Eindruck. Mit dem Pausenpfiff hatte er allerdings Glück, dass Daniel Wehrle für die Gäste einen 28-Meter-Freistoß an die Latte knallte (45.+3).

Die zweite Halbzeit

Nach der Pause hatte Erik Dukart völlig frei vor Fiomarino die dicke Chance zum 0:1, traf den Ball jedoch aus sieben Metern nicht richtig (59.). Königsfeld tat sich offensiv weiter schwer gegen kompakt verteidigende Mettnauer. Wieder Radolfzells Wehrle trat in der 65. Minute zum Freistoß an – aus 22 Metern sauste die Kugel knapp drüber. 48 Sekunden später muss Dukart aus einem Meter per Kopf das 0:1 machen - daneben.

Radolfzell war Mitte der zweiten Halbzeit der 1:0-Führung näher. Doch die Trinkpause rettete den FCK mit einem kräftigen Durchatmen und neu Sammeln.

Lars Ganzhorn ließ die Gastgeber in der 75. Minute mit dem 1:0 jubeln. Radolfzell glich durch Dukart (77.) schnell aus. In der 88. Minute verhinderte Fiomarino mit einer tollen Fussabwehr gegen Dukart das mögliche 1:2. Vor der Königsfelder Ecke bekam Jakob Ehret für einen Schubser gegen Alieu Sarr die Ampelkarte.

In der siebten und letzten Minute der Nachspielzeit stieß Sait Hamurcu mit seinem Tor zum 2:1 die Türe für Königsfeld in die Relegation auf. So einen Erfolg hatte der FCK in seiner Vereinshistorie noch nie erlebt.

Trainerstimme

FCK-Trainer Daniel Miletic war froh darüber, „dass wir das Spiel am Ende mit purer Willenskraft gewonnen haben. Beide Teams hatten ihre Möglichkeiten.“

Statistik

FC Königsfeld: Fiormarino - Colak, Karagaca, Uljevic (84. Scudieri), Kroh (48. Hettich), Sarr, Jock, Fehrenbach (90.+2 Hamurcu), Hettich, Blankenburg (86. Holzapfel), Ganzhorn (90.+3 Goedhuis).

Tore: 1:0 Lars Ganzhorn (75.), 1:1 Dukart (77.), 2:1 Sait Hamurcu (90+7).

Schiedsrichter: Benjamin Schulz (Heitersheim).

Zuschauer: 650.

Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rot: Jakob Ehret (FCR/90.).

 