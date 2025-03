FC Königsfeld Landesliga SBFV: Die Abstiegs-Alarmglocken springen jetzt im Kurort an

FC Königsfeld – FC Radolfzell 0:3 (0:1). Was für eine bittere 0:3-Heimpleite für den FC Königsfeld: In einer farbenfrohen Inszenierung des nicht überzeugenden Schiedsrichters Philipp Gaßner mit zwei Platzverweisen, zehn Gelben Karten und drei Elfmetern erwischte es die Gastgeber gegen den FC Radolfzell besonders durch drei Standard-Gegentreffer.

Die dritte Niederlage in Folge hat für den FCK tabellarisch Konsequenzen: Vor der englischen Woche mit dem Nachholspiel am Mittwoch in Pfaffenweiler rutscht das Team der Königsfelder bedrohlich nahe an die Abstiegsplätze ab.

Turbulente erste Halbzeit

Der Grund lag in der eigenen schwachen Leistung gegen die Mettnauer. Schon nach drei Minuten unterlief Adrian Goedhuis ein folgenschwerer Ballverlust. Nico Kroh passierte ein Foul im eigenen Strafraum. Der Radolfzeller Nico Wehrle verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:0 für die Gäste.

Es kam schnell noch dicker für die Hausherren: Goedhuis handelte sich in der 20. Minute eine umstrittene Rote Karte ein - der Unparteiische hatte die Szene offenbar gar nicht gesehen und verließ sich auf die Wahrnehmung des Linienrichters.

Mit einem Mann weniger verhinderte Königsfelds Keeper Nur Cheikhi in dieser Phase das zweite Gegentor. Auf der anderen Seite vergab Nico Kroh in der 35. Minute ebenfalls einen Strafstoß – er war an Torwart Marius Peter gescheitert.

Nach der Pause agierte Königsfeld mit einem Mann weniger sogar überlegen und hatte durch Sven Schwarzwälder die Riesenchance zum möglichen 1:1 (53.).

In der 62. Minute sorgte ein von Torhüter Cheiki zu kurz gefausteter Eckball durch Erik Dukart aus sechs Metern aus dem Getümmel für das 0:2. Zehn Minuten später foulte Cheiki einen Radolfzeller. Daniel Wehrle versenkte seinen nächsten Elfmeter für die Mettnauer zum 3:0-Endstand flach ins linke Eck.

Zu allem Überfluß kassierte kurz vor dem Ende der Königsfelder Lorenz Spiegelhalter am eigenen Strafraum für eine Notbremse eine weitere Rote Karte. Er ist wie Goedhuis im Derby am Mittwoch beim Spitzenreiter Pfaffenweiler gesperrt.

Das sagt Patrick Fossé

Der Königsfelder Coach zeigte sich nach dem Schlusspfiff sprachlos und enttäuscht: „Wir haben zu viele Dinge falsch gemacht, die im Vorfeld anders besprochen waren. Natürlich war es für uns nach dem aus unserer Sicht unberechtigten ersten Platzverweis schwer. Doch selbst in Unterzahl war heute mehr drin und wir hatten das 1:1 auf dem Fuß. Wenn man aber zwei Elfmeter und zwei Platzverweise bekommt, kann man nicht gewinnen. Jetzt hat der Abstiegskampf für uns begonnen. Wir müssen in den kommenden Spielen über viel Kampfgeist und eine große Laufarbeit sowie viel Einsatz zu Punkten kommen.“

Statistik

FC Königsfeld: Cheikhi - Goedhuis, Lehmann, Spiegelhalter, Kroh (55. Fossé), Holzapfel, Kljajic (84. Bernhart), Lauble, Hettich (46. Fehrenbach), Scidieri, (35. St. Schwarzwälder) Sv. Schwarzwälder.

Tore: 0:1, 0:3 beide Wehrle (FE/3., FE/62.), 0:2 Dukart (62.).

Schiedsrichter: Philipp Gaßner (Hattingen). Zuschauer: 170.