FC Königsfeld Landesliga SBFV: Daniel Miletic und Mike Seidel haben ihre Verträge verlängert

Trainerduo bleibt dem FC Königsfeld erhalten. Die Bilanz nach der Herbstserie liest sich hervorragend. Die Mannschaft überzeugt mit starken Leistungen und 45 Treffern.
Diese Nachricht passt in Königsfeld zu einer hervorragenden Herbstserie: Das Trainerduo Daniel Miletic/Mike Seidel hat frühzeitig für die nächste Saison verlängert. Die Königsfelder überwintern auf einem ausgezeichneten fünften Rang mit 31 Punkten. Daniel Miletic sagt: „Ich bin insgesamt sehr zufrieden. Wir stehen als Fünfter in Reichweite zu den ersten beiden Plätzen. Konstanz hat 38 Punkte, Radolfzell 35 – wir als einziges Spitzenteam haben noch ein Nachholspiel und können dort weitere drei Punkte holen.“