Landesliga: Hegauer FV – FC Königsfeld 0:0. Nach 90 Minuten intensivem Landesliga-Fußball haderten die Gäste in vielerlei Hinsicht, unter anderem weil in diesem Spiel durchaus drei Punkte möglich gewesen wären.

Bereits in der 8. Minute verletzte sich Theo Blankenburg und musste vom Feld. In der ersten Halbzeit ging es hin und her. Beide Seiten kamen zu Abschlüssen.

Nach dem Seitenwechsel verzeichnete Königsfeld zusehends ein Chancenplus. HFV-Keeper Joel Reichel verhinderte gegen Maurice Fossé den Rückstand. Der verpasste mit einem Kopfball abermals das mögliche 0:1.

In der 73. Minute kassierte Patrick Lauble eine umstrittene Ampelkarte. In Unterzahl ackerte der FCK allerdings defensiv sehr konzentriert und kompakt, ließ kaum Hegauer Aktionen zu. Die Gäste hatten sogar nochmals zwei, drei gefährliche Abschlüsse zum möglichen Lucky-Punch.

Die Trainerstimme

Patrick Fossé (FC Königsfeld): „Es war eine von beiden Seiten umkämpfte Partie mit einem am Ende gerechten Unentschieden. Was ich in alle den Jahren zum ersten Mal aber deutlich ansprechen möchte ist: Die Schiedsrichter-Leistung war für mich eine Frechheit! Trainer, Spieler, Schiedsrichter machen alle Fehler. Die Schiris erwarten Respekt, haben dann aber auch gegenüber den Teams eine Verantwortung. Ich fand viele der Entscheidungen waren fast schon persönlicher Art – wie die Gelb-Rote Karte für Patrick Lauble. Das überheblich und arrogant wirkende Auftreten des Schiedsrichters ärgert mich maßlos.“

Die Statistik

FC Königsfeld: Cheikhi – Kroh, Spiegelhalter, Lehmann, Kljajic (83. Ad. Goedhuis), Lauble, Scudieri, Sv. Schwarzwälder, Fossé (64. Garbusow), Fehrenbach (78. Hettich), Blankenburg (8. Holzapfel).

Schiedsrichter: Jonas Toranzo (Frommern).

Zuschauer: 150.

Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Lauble (FCK/73.).