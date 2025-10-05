FC Königsfeld Landesliga: Offener Schlagabtausch im Derby – Rote Teufel schlagen auch Möhringen

Die Kicker vom Rotenbach entwickeln sich zum „Team der Stunde“. Königsfeld gewinnt das Bezirksderby gegen den FV Möhringen mit 4:2 und ist nun seit sieben Partien ungeschlagen.
Landesliga: FC Königsfeld – FV Möhringen 4:2 (2:2). Wie erwartet gab es im Derby – noch dazu auf dem kleinen Kunstrasen, auf den wegen der Regenfälle ausgewichen wurde – einen offenen Schlagabtausch mit vielen Torraumszenen und jeder Menge Treffer. Die Fans kamen auf ihre Kosten, beide Trainer mussten immer wieder tief Luft holen.