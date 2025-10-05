FC Königsfeld Landesliga: Offener Schlagabtausch im Derby – Rote Teufel schlagen auch Möhringen

Die Kicker vom Rotenbach entwickeln sich zum „Team der Stunde“. Königsfeld gewinnt das Bezirksderby gegen den FV Möhringen mit 4:2 und ist nun seit sieben Partien ungeschlagen.

Landesliga: FC Königsfeld – FV Möhringen 4:2 (2:2). Wie erwartet gab es im Derby – noch dazu auf dem kleinen Kunstrasen, auf den wegen der Regenfälle ausgewichen wurde – einen offenen Schlagabtausch mit vielen Torraumszenen und jeder Menge Treffer. Die Fans kamen auf ihre Kosten, beide Trainer mussten immer wieder tief Luft holen.

Los ging es in der 18. Minute mit dem 1:0 des FCK. Nico Kroh leitete den Angriff über die linke Seite ein, Lars Ganzhorn legte zu ihm zurück und mit einem platzierten Flachschuss in die rechte untere Ecke aus 20 Metern schloss Kroh mustergültig ab.

Schon davor und in der Folgezeit verpassten die Hausherren weitere Treffer. FVM-Keeper Julian Bacher faustete einen 55-Meter-Freistoß von Felix Fehrennbach aus der eigenen Hälfte gerade noch zur Seite (20.). Bei einem Schuss von Kroh tauchte Bacher glänzend ab (22.).

Schlag auf Schlag

Besser und eiskalter agierten die Donaustädter. Nach einem herrlichen Steilpass von Jonas Heine überlief Marcel Schilling über die rechte Seite Lorenz Spiegelhalter und traf flach in die lange Ecke zum 1:1 (24.).

Schlag auf Schlag ging es mit hohem Tempo weiter. Manko der torgefährlicheren Königsfelder war die Chancenverwertung. Ein starker Bacher parierte wieder gegen Kroh (32.) und Theo Blankenburg (36.).

Die Führung fiel stattdessen nach einer Schilling-Flanke und einem schönen Kopfball von Maximilian Bell auf der Gegenseite (38.). Die Gastgeber antworteten schnell mit dem 2:2 vor der Pause. Eine scharfe Freistoß-Hereingabe aus dem Halbfeld von Kroh hatte Johannes Haller ins eigene Gehäuse (42.) bugsiert.

Die zweite Hälfte

Nach dem Seitenwechsel blieb der FVM bei seinen Kontern nur noch 15 Minuten lang gefährlich. Einmal musste Lavdrim Amiti gegen Bell den Rückstand verhindern.

Zusehens war der FCK läuferisch und spielerisch überlegen. Königsfeld wechselte gleich fünf neue Kräfte ein und entschied die Partie in den letzten 25 Minuten. Erst staubte Alieu Sarr ab, nachdem Bacher einen Fehrenbach-Freistoß nicht festhalten konnte (68.).

Nach weiteren guten Möglichkeiten machte in der 78. Minute Sandro Jock den Sack zu. Einen sensationellen Spielzug im Strafraum über Maxim Garbusow und Felix Fehrenbach hatte er aus kurzer Distanz zum 4:2 versenkt.

Die Trainerstimmen

Zufrieden zeigte sich FCK-Trainer Daniel Miletic: „Das Spiel lief wie erwartet gegen einen offensivstarken Gegner. Am Ende waren wir konditionell stärker und haben verdient gewonnen. Chancen hatten wir noch genügend, um drei, vier Tore mehr zu erzielen.“

FVM-Coach Sheriff Bah war enttäuscht, „dass wir zum wiederholten Male eine Führung in der zweiten Halbzeit verspielen. Wir sind uns da entweder zu sicher oder zu leichtsinnig, agieren viel zu offensiv und lassen deswegen zu viele Gegentore zu.“

Die Statistik

FC Königsfeld: Amiti - Uljevic, Spiegelhalter (72. Holzapfel), Karagaca, Kroh, Jock, Sarr, Fehrenbach (83. Fossé), Ganzhorn (77. Hamurcu), Hettich (72. Kljajic), Blankenburg (72. Garbusow).

FV Möhringen: Bacher - Heine, Calijkusic, Jo. Bell, Bauer (60. Hofstetter), Komforth (86. Darobe), Begit, Ma. Bell, Schilling, Haller.

Tore: 1:0 Kroh (18.), 1:1 Schilling (24.), 1:2 Ma. Bell (38.), 2:2 Eigentor (42.), 3:2 Sarr (68.), 4:2 Jock (78.).

Schiedsrichter: Florian Torn (Bötzingen).

Zuschauer: 120.