FC Königsfeld, Landesliga: Königsfeld gegen SpVgg F.A.L. – ein Torfestival bahnt sich wohl an

Das Miletic-Team empfängt einen Top-Gegner. Die Linzgauer reisen als klarer Favorit an und haben ihre Generalprobe für das große Pokalspiel am Mittwoch gegen den FC 08.
Landesliga: FC Königsfeld - SpVgg. F.A.L. (Samstag, 16 Uhr). Die Begegnungen der vergangenen drei Jahre hatten eines immer gemeinsam: Tore satt. Allein in der vergangenen Runde fielen in zwei Spielen 14 Treffer, im Jahr davor sogar 15 (6:5, 3:1) und 2022/23 immerhin noch acht (1:1, 3:3). Die Partien waren stets eng umkämpft – diesmal scheint der Favorit jedoch klar zu sein.