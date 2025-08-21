FC Königsfeld, Landesliga: Königsfeld gegen SpVgg F.A.L. – ein Torfestival bahnt sich wohl an

Das Miletic-Team empfängt einen Top-Gegner. Die Linzgauer reisen als klarer Favorit an und haben ihre Generalprobe für das große Pokalspiel am Mittwoch gegen den FC 08.

Landesliga: FC Königsfeld - SpVgg. F.A.L. (Samstag, 16 Uhr). Die Begegnungen der vergangenen drei Jahre hatten eines immer gemeinsam: Tore satt. Allein in der vergangenen Runde fielen in zwei Spielen 14 Treffer, im Jahr davor sogar 15 (6:5, 3:1) und 2022/23 immerhin noch acht (1:1, 3:3). Die Partien waren stets eng umkämpft – diesmal scheint der Favorit jedoch klar zu sein.

In bisher sechs Duellen zwischen dem FC Königsfeld und der SpVgg Frickingen fielen sage und schreibe 37 Tore – ein Rekord, der erneut Spannung verspricht. Diesmal reisen die Linzgauer als Tabellenführer und derzeit treffsicherste Mannschaft der Liga an.

„Frickingen ist derzeit in hervorragender Form, läuft heiß und war beim 5:0 gegen den FC Neustadt klar überlegen“, berichtet der Sportliche Leiter des FC Königsfeld, Alexander Thumer, über den Ligaprimus, der am kommenden Mittwoch, 27. August (18 Uhr) zudem Gastgeber im SBFV-Pokal (2. Hauptrunde) gegen den FC 08 Villingen ist.

Nur ein kleiner Kader zur Verfügung

„Schon im Pokal haben sie mit einem 7:6-Torfestival gegen Rielasingen aufhorchen lassen“, ergänzt Thumer, der weiß, was Trainer Daniel Miletic – Kollege Mike Seidel weilt im Urlaub – und sein Königsfelder Team erwartet.

„Dazu haben wir aktuell viele Ausfälle wegen Verletzungen und Urlaubern“, muss Miletic die Startelf in jedem Fall umbauen. „Einige Langzeitausfälle stehen uns in der Vorrunde nicht mehr zur Verfügung, daher werden wir nur einen kleinen Kader haben.“

FCK in der Rolle des Außenseiters

Es scheint ziemlich klar: Diesmal sind die Königsfelder in der Position des Außenseiters. Besonders gefährlich sind bei den Gästen Robin Karg, der gegen Neustadt dreifach traf, und der erfahrene Mark Burgenmeister, der mit seinen sechs Pflichtspieltoren in der noch jungen Saison bereits für Furore sorgt.

Mit Torhüter Gregor Rommelspacher, der zuletzt in den USA spielte, hat Frickingen zudem einen starken Rückhalt im Kasten. Die Spvgg F.A.L. startet als klarer Favorit in diese Landesliga-Runde und könnte am Ende ganz vorne mitmischen. Im Pokal wollen die Linzgauer natürlich in wenigen Tagen den FC 08 ärgern.

Unsere Empfehlung für Sie FC 08 Villingen U21 Verbandsliga Schwere Heimspielpremiere gegen ein Top-Team Der SC Lahr gibt am Sonntag im Friedengrund seine Visitenkarte ab. Ralf Hellmer und Frederick Bruno setzen auf ein Erfolgserlebnis

Für den FC Königsfeld wird es am Samstag ein hartes Stück Arbeit, doch die Mannschaft ist fest entschlossen, den Favoriten zu fordern.