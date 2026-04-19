FC Königsfeld Landesliga: Alieu Sarr rettet in der Nachspielzeit gegen Stockach einen wichtigen Punkt

In einem spannenden Landesliga-Topspiel auf Augenhöhe hatte der FC Königsfeld gegen Stockach das glücklichere Ende auf seiner Seite.
Landesliga: FC Königsfeld – VfR Stockach 2:2 (1:1). Es lief bereits die Nachspielzeit – trotz fünf Wechseln drohte die dritte Heimniederlage gegen den Verfolger. Ein letzter Versuch lief über die rechte Seite, als Lars Ganzhorn von der Grundlinie aus vor das Tor flankte. Lorenz Spiegelhalter bugsierte den Ball aus kurzer Distanz an die Latte. Alieu Sarr drückte den Abpraller zum umjubelten 2:2 über die Linie (90.+2).