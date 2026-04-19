FC Königsfeld Landesliga: Alieu Sarr rettet in der Nachspielzeit gegen Stockach einen wichtigen Punkt

In einem spannenden Landesliga-Topspiel auf Augenhöhe hatte der FC Königsfeld gegen Stockach das glücklichere Ende auf seiner Seite.

Landesliga: FC Königsfeld – VfR Stockach 2:2 (1:1). Es lief bereits die Nachspielzeit – trotz fünf Wechseln drohte die dritte Heimniederlage gegen den Verfolger. Ein letzter Versuch lief über die rechte Seite, als Lars Ganzhorn von der Grundlinie aus vor das Tor flankte. Lorenz Spiegelhalter bugsierte den Ball aus kurzer Distanz an die Latte. Alieu Sarr drückte den Abpraller zum umjubelten 2:2 über die Linie (90.+2).

Der Auftakt Es war die Abrundung einer Partie, die keinen Sieger verdient hatte. Beide Teams legten vor allem eine starke erste Halbzeit hin. Stockach hatte den besseren Beginn mit zwei gefährlichen Aktionen in den ersten zehn Minuten.

Nach und nach kam der FCK besser ins Geschehen. Ein Schuss von Felix Fehrenbach klatschte in der 22. Minute aus 17 Metern an den Pfosten. Zwei Freistoßversuche von Nico Kroh verfehlten jeweils nur um Zentimeter das Ziel (29./35.).

Diese hätten für den Ausgleich gesorgt, weil der VfR dazwischen in der 25. Minute das 0:1 erzielt hatte. Nach einem Königsfelder Ballverlust hatte der Gast schnell nach vorne gespielt. Kevin Switalla umkurvte Keeper Nur Cheikhi und schob aus spitzem Winkel flach ein.

Die Heimelf schüttelte sich derweil und drückte bis zur Pause auf den Ausgleich. Alieu Sarr hatte per Kopf aus vier Metern Pech (41.). Das erlösende 1:1 kam mit dem Halbzeitpfiff. Kroh wurde im Strafraum klar von den Beinen geholt. Felix Fehrenbach verwandelte zu seinem 14. Saisontreffer (90.+2).

Die zweite Halbzeit

In der zweiten Hälfte ging es etwas zerfahrener weiter. Es war jedoch nicht minder spannend, weil beide Teams auf Sieg spielten. Das starke Schiedsrichtergespann war hierbei super im Spiel.

Stockachs starker Offensiver Switalla hätte in der 56. Minute volley das 1:2 machen müssen. Königsfeld war im Spiel nach vorne nun nicht mehr zwingend genug. Ein unglücklicher Torwartfehler sorgte in der 74. Minute für den zweiten Gästetreffer. Marius Henkel hatte sich auf der rechten Seite durchgesetzt, steckte auf Dennis Habibovic durch und dieser überlistete Nur Cheikhi eiskalt.

Mit Kampfgeist und Moral machten die Hausherren in den letzten 20 Minuten weiter, verteidigten sehr konsequent und wurden in der letzten Sekunde durch Retter Sarr doch noch mit einem Punkt belohnt.

Daniel Miletic

FCK-Trainer Daniel Miletic zeigte sich zufrieden, „weil es ein echtes Topspiel war. Es ging hin und her. Wir haben sehr gut verteidigt und die Moral stimmte. Dennoch dürfen wir nicht ganz zufrieden sein, weil wir für unseren offensiven Aufwand und die Leistung zu wenig Tore erzielen.“

Die Statistik

FC Königsfeld: Cheikhi – St. Schwarzwälder (86. Holzapfel), Uljevic (84. Öztürk), Karagaca, Spiegelhalter, Sarr, Jock, Kroh (63. Hettich), Fehrenbach (73. Scudieri), Blankenburg, Ganzhorn. (56. Hamurcu).

Tore: 0:1 Switalla (25.), 1:1 Fehrenbach (Elfmeter/45.+2), 1:2 Habibovic (74.), 2:2 Sarr (90.+2).

Schiedsrichter: Sven Pacher (FC Brigachtal), Assistenten: Konstantin Konegen (FC Pfaffenweiler), Silas Haselberger (FC Brigachtal).

Zuschauer: 250.