FC Königsfeld in Gottmadingen: Mit Fans, aber ohne viele Spieler nach Gottmadingen – eine Holztribüne brennt ab

Am letzten Spieltag kann der FCK ohne Druck zusammen im Bus mit seinen Fans ins Katzental fahren. Der zweite Platz und die Aufstiegsrunde sind gesichert.

Landesliga: SC Gottmadingen-Bietingen – FC Königsfeld (Samstag, 16 Uhr). Personell werden allerdings einige Spieler nicht zur Verfügung stehen. Trainer Daniel Miletic betont einmal mehr, „dass wir rotieren werden. Natürlich wollen wir dieses Spiel gewinnen. Die Spieler, die zum Einsatz kommen, möchten sich für das 1. Relegationsspiel am 4. Juni empfehlen.“

Die Personalien Fehlen werden – neben Trainer Mike Seidel (Urlaub) – die Torhüter Nur Cheikhi (Urlaub) und Lavdrim Amiti (verletzt), dazu kommt Sven Schwarzwälder. Ebenfalls nicht zur Verfügung stehen Ahmet Colak (angeschlagen), Alieu Sarr und Marko Karagaca (private Termine).

„Wir werden alle Spieler einsetzen, die aus unserem breiten Kader gegen Radolfzell auf der Bank saßen oder nicht so oft von Anfang an gespielt haben. Dies ist einerseits eine Belohnung, andererseits können sie sich noch einmal anbieten“, so Miletic.

Im Umkehrschluss werden Torjäger Felix Fehrenbach, Sandro Jock, Lars Ganzhorn oder Theo Blankenburg „geschont, weil die Saison lang war, Kräfte gekostet hat und sie sich erholen sollen“.

Definitiv wird sich Daniel Miletic allerdings nicht selbst ins Tor stellen. „Nein – auf keinen Fall. Daniele Fiormarino oder A-Jugend-Torhüter Tom Dunkenberger stehen zwischen den Pfosten.“

Die Unbekannte

Indes warten die Königsfelder noch auf den zweiten Gegner in der Aufstiegsrunde. Neben dem SC Durbachtal (erster Gegner am 4. Juni um 18.30 Uhr in Königsfeld) wird in der Staffel 2 noch der Vizemeister gesucht: Am letzten Spieltag gibt es das Fernduell zwischen der SpVgg. Gundelfingen-Wildtal (53 Punkte) und dem Freiburger FC (52).

Aus der Breisgau-Ecke war nach den jüngsten vier sieglosen Partien der Wildtaler das Gerücht zu vernehmen, dass diese gar nicht in die Verbandsliga aufsteigen wollen. Der Traditionsclub FFC möchte dagegen unbedingt wieder nach oben und ist seit März in elf Partien ungeschlagen. Allerdings brannte beim Deutschen Meister von 1907 die Holztribüne ab. Unbekannte haben diese in der Nacht auf Dienstag in Brand gesteckt.