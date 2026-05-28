FC Königsfeld in Gottmadingen: Mit Fans, aber ohne viele Spieler nach Gottmadingen – eine Holztribüne brennt ab

Am letzten Spieltag kann der FCK ohne Druck zusammen im Bus mit seinen Fans ins Katzental fahren. Der zweite Platz und die Aufstiegsrunde sind gesichert.
Landesliga: SC Gottmadingen-Bietingen – FC Königsfeld (Samstag, 16 Uhr). Personell werden allerdings einige Spieler nicht zur Verfügung stehen. Trainer Daniel Miletic betont einmal mehr, „dass wir rotieren werden. Natürlich wollen wir dieses Spiel gewinnen. Die Spieler, die zum Einsatz kommen, möchten sich für das 1. Relegationsspiel am 4. Juni empfehlen.“