FC Königsfeld gegen Radolfzell: Warum es für Alexander Thumer ein „ganz besonderes“ Topspiel ist

In Radolfzell arbeitete der Sport-Direktor erfolgreich – beim FCK zieht er nun die Fäden. Für den Funktionär gibt es im Landesliga-Topduell deshalb ein großes Wiedersehen.
Pfingstmontag, 15 Uhr, Landesliga, vorletzter Spieltag: FC Königsfeld (2./53) gegen FC Radolfzell (4./51). Eine große Zuschauerkulisse wird erwartet. Für einen ist es ein ganz besonderes Topspiel: Alexander Thumer arbeitete erfolgreich von 2019 bis 2023 bei den Radolfzellern als Sportvorstand, sorgte vor allem auch für einen wirtschaftlichen Aufschwung beim damaligen Verbandsligisten.