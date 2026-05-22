FC Königsfeld gegen Radolfzell: Warum es für Alexander Thumer ein „ganz besonderes“ Topspiel ist

In Radolfzell arbeitete der Sport-Direktor erfolgreich – beim FCK zieht er nun die Fäden. Für den Funktionär gibt es im Landesliga-Topduell deshalb ein großes Wiedersehen.

Pfingstmontag, 15 Uhr, Landesliga, vorletzter Spieltag: FC Königsfeld (2./53) gegen FC Radolfzell (4./51). Eine große Zuschauerkulisse wird erwartet. Für einen ist es ein ganz besonderes Topspiel: Alexander Thumer arbeitete erfolgreich von 2019 bis 2023 bei den Radolfzellern als Sportvorstand, sorgte vor allem auch für einen wirtschaftlichen Aufschwung beim damaligen Verbandsligisten.

Vor zwei Jahren stieg der frühere Bank-Chef beim FC Königsfeld ein, „weil ich gesehen habe, was in Königsfeld mit diesem tollen und familären Umfeld alles auf Sicht und kontinuierlich möglich ist“.

Wenn am Pfingstmontag die Radolfzeller nach Königsfeld kommen, gibt es für Alex Thumer also ein großes Wiedersehen: „Es war damals eine sehr schöne Zeit in Radolfzell. Schon allein beim Nachwuchs bildete die Kooperation mit dem SC Freiburg eine sehr gute Grundlage für die erste Mannschaft. Ich kenne noch einige Spieler und Menschen im Umfeld.“

Wie der frühere 08-Sportvorstand und auch Trainer überhaupt vom Schwarzwald zu dem Engagement in Radolfzell kam? Alex Kunz, Torhüter in Welschingen und befreundet mit Thumer, lockte ihn damals auf die Mettnau. Daraus wurden „schöne vier Jahre“, in denen auch Freundschaften entstanden. Der Abstieg in 2022 aus der Verbands- in die Landesliga warf den Club nicht um.

„Arbeitsparadies“ beim FC Königsfeld

Beim FC Königsfeld gestaltet sich das Aufgabengebiet für Alex Thumer als Teammanager exakt so, wie er sich immer wünscht: Der in Mönchweiler wohnende 67-Jährige kann personell zusammen mit den Trainern und dem Vorstand um Dietmar Eschner gestalten. „Wir haben keinen Druck und werden auch nicht die großen Ziele ausrufen. Es geht in erster Linie für uns alle darum, hier Mannschaft und Spieler schrittweise weiterzuentwickeln. Dann werden wir sehen, wie weit wir kommen.“

Für Alex Thumer ist es schon ein großer Erfolg, „dass wir – im Vergleich zum Vorjahr – diesen großen Sprung von Platz zehn auf Rang zwei geschafft haben und jetzt um die Relegation spielen. Das Spiel am Montag ist für mich ein vorweggenommenes Endspiel.“ Dabei sagt er auch klar: „Pfaffenweiler könnte ebenso am Ende der lachende Dritte sein.“

Dem FC 08 die Daumen drücken

Am Pfingstsamstag wird der erfolgreiche Funktionär, der seit vielen Jahren die Münchner Löwen „liebt“ auch auf den FC 08 schauen. „Ich werde das Endspiel von Villingen in Offenburg auf dem Live-Stream verfolgen und drücke dem Nullacht die Daumen. Ein Villinger Pokalsieg würde unserer ganzen Fußball-Region guttun.“