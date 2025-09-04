FC Königsfeld – FC Pfaffenweiler: Derby – welche sieben Spieler schon das Trikot der DJK Villingen trugen

Das Bezirksderby zwischen dem noch sieglosen FC Königsfeld und Landesliga-Vizemeister FC Pfaffenweiler sorgt im Vorfeld für Spannung und Besonderheiten.
Landesliga:FC Königsfeld – FC Pfaffenweiler (Samstag, 16 Uhr, letzte Saison: 0:2, 0:2, im Pokal 2:4). Für den neuen FCK-Trainer Daniel Miletic ist es das erste Fußball-Derby außerhalb seiner Villinger Karriere. Er ist gespannt, „wie viele Zuschauer bei wohl gutem Wetter kommen. Es würde mich freuen, wenn wir eine große Kulisse hätten – und wir natürlich am Ende drei Punkte holen. Am liebsten endlich einmal kompakt ohne Gegentor. Lieber ein 1:0 als ein 4:3.“