FC Königsfeld – FC Pfaffenweiler: Derby – welche sieben Spieler schon das Trikot der DJK Villingen trugen

Das Bezirksderby zwischen dem noch sieglosen FC Königsfeld und Landesliga-Vizemeister FC Pfaffenweiler sorgt im Vorfeld für Spannung und Besonderheiten.

Landesliga:FC Königsfeld – FC Pfaffenweiler (Samstag, 16 Uhr, letzte Saison: 0:2, 0:2, im Pokal 2:4). Für den neuen FCK-Trainer Daniel Miletic ist es das erste Fußball-Derby außerhalb seiner Villinger Karriere. Er ist gespannt, „wie viele Zuschauer bei wohl gutem Wetter kommen. Es würde mich freuen, wenn wir eine große Kulisse hätten – und wir natürlich am Ende drei Punkte holen. Am liebsten endlich einmal kompakt ohne Gegentor. Lieber ein 1:0 als ein 4:3.“

Mike Seidel Sein Königsfelder Trainerkollege Mike Seidel erinnert sich noch an die vergangene Saison: „Da haben wir alle drei Partien verloren, unsere Chancen nicht genutzt. Nun soll dies natürlich anders laufen. Ich bin optimistisch, dass wir mit unserer Fitness und einer Leistung wie in Konstanz (1:1) im Derby etwas holen werden.“

Auf Gästeseite kennt Jonas Schwer den Gegner natürlich aus den Duellen mit der DJK Donaueschingen. „Daniel Miletic bringt ihnen eine gute Struktur. Gegen sie zu spielen, das ist immer unangenehm.“

Nach dem Neustadt-Spiel war er in erster Linie froh, „dass wir neben dem Sieg zu Null gespielt haben. Dies war ganz wichtig. Richtig gut war, dass wir nach einer schlechten ersten Halbzeit eine Steigerung zeigten. Dies brauchen wir, um etwas Zählbares mitzunehmen.“

DJK-Vergangenheit

Kurios ist in diesem Derby: Auf beiden Seiten gibt es insgesamt sieben Spieler, die schon bei der DJK Villingen spielten – viele davon gemeinsam. Lavdrim Amiti und Alieu Sarr sind es bei den Gastgebern. Dazu kommen Nico Uljevic und Sandro Jock, ebenso Noah Schade und Michael Höhe auf Gästeseite. Zudem hat Luca Beraldi beim FCP eine jüngere DJK-Vergangenheit.

Die Personalien

Beim FCK fallen neben den fünf Langzeitverletzten weiterhin einige Urlauber aus: Lorenz Spiegelhalter, Lars Ganzhorn, Lucas Marincic und Patrick Lauble.

Aufseiten des FC Pfaffenweiler sind Nico Anders und Felix Ohlhauser aus dem Urlaub zurück, Yannick Bartmann (privater Termin) fällt weiter aus. Stammkeeper Marco Anders laboriert weiter an seiner Schulterverletzung. Die Youngster Max Weisser (zuletzt im Urlaub) und Joshua Falk stehen wieder bereit.