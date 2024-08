FC Königsfeld – FC Pfaffenweiler: Derby – Aufsteiger jubelt, dem Favorit bleiben die Würstchen

1 FCP-Neuzugang Luca Pantel (am Ball) erzielte das 2:0, Raphael Gür (rechts) holte den Strafstoß zum 1:0 raus. Foto: Rohde/Rohde

Besser kann ein Einstand nicht verlaufen: Aufsteiger FC Pfaffenweiler gewann das Landesliga-Eröffnungsspiel beim FC Königsfeld überraschend mit 2:0 (1:0). Oder doch nicht?









Link kopiert



„Wir wussten nach dem 4:2 im Pokalspiel, dass Königsfeld nun anders auftreten würde. Dies taten sie auch. Die Königsfelder waren in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft, weil wir da noch zu passiv agierten. In der Defensive standen wir aber kompakt wie in der Bezirksliga“, blickt FCP-Trainer Patrick Anders zurück. In der vergangenen Saison war der FCP in 15 von 30 Partien ohne Gegentor geblieben.