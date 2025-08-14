FC Königsfeld beim FC Singen 04: Was Coach Daniel Miletic bei seiner Premiere erwartet

Startschuss für Daniel Miletic beim FC Königsfeld: Der FCK-Coach feiert seine Premiere in Singen. Die Gastgeber haben zehn Neuzugänge.
Landesliga: FC Singen 04 - FC Königsfeld (Samstag, 15.30 Uhr/letzte Saison: 4:0/0:1). „Das ist eine junge und unerfahrene Mannschaft. Es wird ein spannender Auftakt. Wir konzentrieren uns auf unser Spiel, da habe ich keine Bauchschmerzen. Wir freuen uns alle, dass es endlich losgeht, fiebern dem Start entgegen. Wir fahren nach Singen, um das Spiel zu gewinnen“, betont Miletic vor seiner Premiere.