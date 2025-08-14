FC Königsfeld beim FC Singen 04: Was Coach Daniel Miletic bei seiner Premiere erwartet

Startschuss für Daniel Miletic beim FC Königsfeld: Der FCK-Coach feiert seine Premiere in Singen. Die Gastgeber haben zehn Neuzugänge.

Landesliga: FC Singen 04 - FC Königsfeld (Samstag, 15.30 Uhr/letzte Saison: 4:0/0:1). „Das ist eine junge und unerfahrene Mannschaft. Es wird ein spannender Auftakt. Wir konzentrieren uns auf unser Spiel, da habe ich keine Bauchschmerzen. Wir freuen uns alle, dass es endlich losgeht, fiebern dem Start entgegen. Wir fahren nach Singen, um das Spiel zu gewinnen“, betont Miletic vor seiner Premiere.

Die Personalien

Aus dem großen 26-Mann-Kader fallen zahlreiche Spieler aus: Theo Blankenburg, Elvin Kljajic, Maxim Garbusow und Nur Cheiki (alle im Urlaub) – sowie Sven Schwarzwälder, Gianluca Scudieri, Adrian Goeshuis, Max Lehmann und Lucas Marincic (alle verletzt).

„Trotzdem haben wir 18 Mann dabei und eine schlagkräftige Truppe. Alle fünf Neuzugänge sind fit und mit an Bord“, bleibt Miletic entspannt.