FC Iselshausen: Ganz besondere Vater-Sohn-Konstellation endet

1 Vater Danilo Kosec (rechts) und Sohn Marcel Kosec Foto: Andreas Reutter

Seit 2021 haben Vater Danilo Kosec und Sohn Marcel Kosec bei der SG Rohrdorf/Iselshausen zusammengespielt. Mit der am Sonntag beginnenden neuen Saison in der Kreisliga B endet diese in der Form einmalige Konstellation. Doch so ganz ans Aufhören denkt der wohl älteste Spieler im Kreis Calw noch nicht.









Link kopiert



Fußball. Ein anderes Thema gab es in den vergangenen drei Jahren im Hause Kosec in Iselshausen kaum. Schließlich spielten Danilo Kosec (55) und Marcel Kosec (30) seit 2021 gemeinsam bei der SG Rohrdorf/Iselshausen in der Kreisliga B – der Sohn als Zehner, der Vater hielt ihm als Sechser den Rücken frei.