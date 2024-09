1 08-Leistungsträger Ergi Alihoxha (rechts) fordert: „Wir dürfen uns nach dieser Niederlage nicht runterziehen lassen.“ Foto: Eibner

Eigentlich präsentieren wir an dieser Stelle den 08-Topspieler. Doch angesichts der 0:6-Niederlage in Homburg ist es dieses Mal nicht angemessen. Vielmehr ist interessant, was ein Routinier wie Ergi Alihoxha, der auch im Waldstadion vorbildlich kämpfte und einen großen Aktionsradius verzeichnete, nach einem 0:6 zu sagen hat.