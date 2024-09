FC Homburg – FC 08 Villingen: Das Wiedersehen der Sökler-Brüder steht im Zeichen der 50

1 Der Villinger Marcel Sökler will am Samstag in Homburg sein 50. Regionalliga-Tor bejubeln. Foto: Marc Eich

Bruder-Duell im Homburger Waldstadion. Dabei hat 08-Stürmer Marcel Sökler ein klares Ziel. Ein Sieg gegen Sven soll her, am besten mit seinem 50. Regionalliga-Tor. Der Co-Trainer der Saarländer hat etwas dagegen.









Wenn das Regionalliga-Spiel am Samstag (14 Uhr, wir streamen live) angepfiffen wird, dann steht für Marcel Sökler aber natürlich das Teamergebnis im Vordergrund. „Wir wollen an die Leistung der Frankfurt-Partie (2:0, Anm. d. Red.) anknüpfen“, hofft der Stürmer auf den zweiten Dreier in Folge des Aufsteigers.