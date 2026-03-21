FC Holzhausen: Zwei Standards entscheiden wichtigen Arbeitssieg

Ein frühes und spätes Tor entschieden das Spiel des FC Holzhausen gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen, was eine zähe Angelegenheit war. Der Sieg stellte sich als enorm wichtig heraus.

FC Holzhausen – Calcio Leinfelden-Echterdingen 2:0 (1:0). Im ersten Heimspiel des Jahres im Panoramastadion tat sich der FC Holzhausen mehr als schwer. Nach gutem Start gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen, als das Team von Daniel Seemann bereits in der siebten Minute durch einen perfekt gesetzten Freistoß von Enrico Huss in Führung gegangen war, ebbte das Spiel nach und nach ab. Das aggressive Pressing des FCH ließ nach und das Spiel war von Ballverlusten, besonders im letzten Drittel, geprägt. Holzhausen überließ dem Gegner mehr den Ball, allerdings waren auch die Aktionen von Calcio harmlos, die nichts außer zwei-drei „Rückgaben“ auf Keeper Schwenk zustande brachten.

Unsere Empfehlung für Sie Landesliga-Derby im Albstadion Matthias Endriß schnürt den Doppelpack Zweikämpfe unter Flutlicht und knifflige Situationen sehen die 300 Zuschauer im Lokalkampf zwischen dem FC 07 Albstadt und dem TSV Harthausen. Nach 90 Minuten steht es 0:3. Seemann forderte zwischenzeitlich mehr Ruhe am Ball von seinem Team, das in vielversprechenden Offensivaktionen oft den Ball verschenkte. Nach 34 Minuten musste Oliver Grathwol verletzt vom Platz, für ihn kam Nils Schuon. Erst zehn Minuten vor dem Pausenpfiff nahm das Spiel wieder Fahrt auf, aber sowohl Henry Seeger als auch Tim Steinhilber vergaben überhastet. Ein Kopfball von Seeger in der Nachspielzeit nach einer Ecke ging Millimeter am Pfosten vorbei und damit pfiff der Schiedsrichter zur Pause.

Aus zwei Metern verpasst

Keine Besserung bot der zweite Durchgang. Auf mäßigem Verbandsliganiveau mühten sich beide Mannschaften. Calcio verpasste es, dem Spiel wieder etwas Schwung zu verleihen, als kaum nach Wiederanpfiff der Ball aus zwei Metern statt im Tor an der Brust von Henning Schwenk landete.

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Der eingewechselte Flavio Vogt hatte die beste Möglichkeit für Holzhausen, als er nach einem schönen Zuspiel von Schuon nur den Torwart abschoss. Letztendlich war es ein erneuter Standard, der das Spiel entschied. Jovan Djermanovic, der gegen seinen Ex-Verein zwar bemüht war, aber wenig glücklich agierte, war es, der zwei Minuten vor Ende einen Elfmeter souverän versenkte. Zuvor war Seeger nach einem schnell von Vogt ausgeführten Freistoß im Sechzehner gelegt worden, als er eigentlich schon wieder auf dem Weg aus der Gefahrenzone war.

Tabellenführer nur 0:0

Somit war der Arbeitssieg des FC Holzhausen perfekt, der umso wichtiger war, da Tabellenführer Young Boys Reutlingen tags zuvor nur 0:0 gegen den TSV Oberensingen gespielt hatte und damit nur noch vier Punkte vor Holzhausen steht. Auch Verfolger TSV Berg ließ Punkte gegen den VfB Friedrichshafen liegen, womit der FCH nun zehn Punkte Vorsprung hat.

Auf einen Blick

FC Holzhausen: H. Schwenk – J. Gourgel, A. Müller, E. Huss, T. Steinhilber (63. F. Vogt), H. Seeger, O. Grathwol (35. N. Schuon), J. Kurz (84. E. Zogu), C. Konz, V. Djermanovic (55. C. Haug), J. Djermanovic (89. A. Harachasch).

Calcio Leinfelden-Echterdingen: A. Bozatzioglou – L. Zweigle (85. E. Isik), N. Oltenau, D. Constantinescu, P. Seemann, G. Da Silva, C. Ulici (85. D. Vittorio), G. Francisco (55. M. Schlotterbeck), G. Kaligiannidis (81. Y. Elnagger), S. Todorovic, E. Amenta (81. Q. Zekaj).

Tore: 1:0 Enrico Huss (7.), 2:0 Vladan Djermanovic (FE, 88.).

Schiedsrichter: Benjamin Maier.