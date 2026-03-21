FC Holzhausen: Zwei Standards entscheiden wichtigen Arbeitssieg

Ein frühes und spätes Tor entschieden das Spiel des FC Holzhausen gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen, was eine zähe Angelegenheit war. Der Sieg stellte sich als enorm wichtig heraus.
FC Holzhausen – Calcio Leinfelden-Echterdingen 2:0 (1:0). Im ersten Heimspiel des Jahres im Panoramastadion tat sich der FC Holzhausen mehr als schwer. Nach gutem Start gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen, als das Team von Daniel Seemann bereits in der siebten Minute durch einen perfekt gesetzten Freistoß von Enrico Huss in Führung gegangen war, ebbte das Spiel nach und nach ab. Das aggressive Pressing des FCH ließ nach und das Spiel war von Ballverlusten, besonders im letzten Drittel, geprägt. Holzhausen überließ dem Gegner mehr den Ball, allerdings waren auch die Aktionen von Calcio harmlos, die nichts außer zwei-drei „Rückgaben“ auf Keeper Schwenk zustande brachten.