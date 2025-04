FC Holzhausen zeigt Reaktion: Kurzweiliges Prestigeduell endet 3:1 – Balingen II spielt lange gut mit

Im Prestigeduell zwischen dem FC Holzhausen und der TSG Balingen II entfiel die Abtastphase – beide Teams waren sofort auf Betriebstemperatur. Die Hausherren gingen nach fünf Minuten in Führung. Nach einer missglückten Klärung kam der Ball zu Henry Seeger, dessen Schuss Torhüter Jannik Kübler noch überragend parierte – Janik Michel köpfte den Abpraller aber in die Maschen.

In der 10. Minute schlug die „kleine TSG“ zurück. Verteidiger Bastian Maier, beim Gegentor noch unglücklich, trieb den Ball in die gegnerische Hälfte und spielte einen tollen Schnittschnellenpass für Noah Neff – der Hallwanger ließ sich die Chance nicht nehmen Mit ähnlicher Schlagzahl ging es anschließend weiter: Neff verpasste nach fatalem Pass von Leyhr den Doppelpack (12.), Zogu zwang Kübler zu einer guten Tat (13.) und in der 21. Minute parierte FCH-Torhüter Julian Hauser einen Schuss von Sebastian Zieker in sensationeller Manier.

In letzter Sekunde geklärt

Die Gäste agierten mit einer Dreierkette im Aufbau und einer Fünferkette bei Holzhausener Ballbesitz. Samuel Schneider zirkelte einen Freistoß an den Pfosten (29.). Ab der 35. Minute war dann Holzhausen wieder am Drücker. Kübler war gegen einen Michel-Kopfball wieder zur Stelle (38.) und nur zwei Zeigerumdrehungen später rettete U19-Spieler Daniel Knobloch einen erneuten Michel-Abschluss auf der Linie. Nach turbulenten 45 Minuten wurden mit 1:1 die Seiten gewechselt.

Der 2. Durchgang startete mit einem Ausflug von Knobloch und anschließender Parade von Hauser gegen seinen Flachschuss (50.). Anschließend verschob sich das Spielgeschehen aber mehr und mehr in die Hälfte der Gäste. Zunächst zog Seeger aus 16 Metern ab, doch Kübler fischte den Ball aus dem Eck. Noch knapper wurde es beim Abschluss von Enrico Huss in der 62. Minute – dieser klatschte an die Latte. Das Führungstor lag nun aber etwas in der Luft.

Müller erzielt das 3:1

Die Entstehung des 2:1 verdiente dann auch einen Treffer. Über mehrere Stationen, dabei auch mehrmals mit der Hacke, wurde Seeger freigespielt und traf aus kurzer Distanz zum 2:1. Beinahe wäre der TSG II wieder postwendend eine Antwort gelungen, doch ein Schneider-Schuss senkte sich knapp über das Tor (67.). Nichtsdestotrotz wirkten die Gäste nun angeknockt. Ein Konter führte zum 3:1: Müllers Schuss wurde noch entscheidend abgefälscht und fand den Ball ins Tor (73.).

In der letzten Viertelstunde wurde es dann etwas ruhiger. Beide Teams ließen noch Chancen aus, es blieb aber beim 3:1.