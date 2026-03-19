FC Holzhausen: Winterneuzugang trifft auf den Ex-Verein

Highlightspiel für Jovan Djermanovic, wenn am Samstag Calcio Leinfelden-Echterdingen ins Panoramastadion zum FC Holzhausen kommt.
FC Holzhausen – Calcio Leinfelden-Echterdingen (Samstag, 15 Uhr). Im Hinspiel waren sich die beiden Brüder Jovan und Vladan Djermanovic noch als Gegner gegenüber gestanden, nun spielen sie gemeinsam für den FC Holzhausen. Somit wird die anstehende Partie für Jovan Djermanovic sicher eine ganz besondere, wenn es gegen seinen Ex-Verein Calcio Leinfelden-Echterdingen geht.