FC Holzhausen: Winterneuzugang trifft auf den Ex-Verein

FC Holzhausen – Calcio Leinfelden-Echterdingen (Samstag, 15 Uhr). Im Hinspiel waren sich die beiden Brüder Jovan und Vladan Djermanovic noch als Gegner gegenüber gestanden, nun spielen sie gemeinsam für den FC Holzhausen. Somit wird die anstehende Partie für Jovan Djermanovic sicher eine ganz besondere, wenn es gegen seinen Ex-Verein Calcio Leinfelden-Echterdingen geht.

Der Absteiger aus der Oberliga versucht noch seine Form zu finden und muss noch etwas tun, um nicht in den Abstiegsstrudel hineinzugeraten. Demnach wird Calcio sicher hochmotiviert versuchen, den Holzhausenern Punkte abzuknöpfen. „Ich habe Calcio sehr oft spielen sehen, da sie immer gegen unseren nächsten Gegner spielen“, erzählt FCH-Trainer Daniel Seemann. Deshalb weiß er auch, dass Calcio besonders bei Topgegnern angestachelt ist, etwas mitzunehmen. „Dann kommen sie immer an ihre 100 Prozent ran. Also müssen wir das auch schaffen, denn sie werden uns alles abverlangen.“

Wildes Hinspiel

Auch das Ergebnis aus dem Hinspiel könnte bei Calcio einen Motivationsschub auslösen. Denn einen frühen Rückstand und eine schnelle Rote Karte (ausgerechnet für Vladan Djermanovic) hatte der FCH noch in einen Sieg verwandelt.

Positiv für Holzhausen ist allerdings die starke Form. Denn die Mannschaft von Seemann ist mit drei Siegen aus der Winterpause gestartet und kann ein Torverhältnis von 10:2 daraus vorweisen. „Nach der Pause kann man nie genau sagen, wie man startet. Aber wir hatten im Sommer einen großen Umbruch und es war klar, dass es Zeit brauchen würde, bis alle Abläufe verinnerlicht sind. Die Energie, die wir haben ist besonders. Das haben sich alle hart erarbeitet“, freut sich Seemann über die aktuelle Dynamik in seinem Team.

Lange Liste

Wichtig ist das auch, da die Liste an Ausfällen weiter lang ist. Neben Lars Czerwonka, Simon Bok, Niklas Schäuffele, Lysander Skoda, Leon Hayer fehlen auch die Langzeitverletzten Tim Zölle und Janik Michel. „Das ist schon verrückt, wenn man die Liste anschaut“, sagt Seemann, der aber genauso wenig damit hadert, wie der Rest des Teams. „Die Jungs machen das Beste daraus und keiner sucht Ausreden.“

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Ungewohnt wird aber für alle, dass am Samstag mal wieder auf Rasen gespielt wird. Denn trainiert und gespielt haben die Holzhausener zuletzt immer auf Kunstrasen. Nun wird aber am Samstag das Spielfeld des Panoramastadions wieder „eingeweiht“.

Blick auf die Liga

Spannend wird es aber nicht nur in Holzhausen am Wochenende, sondern auch bereits am Freitag, wenn der Vierte TSV Oberensingen zum Tabellenführer Young Boys Reutlingen kommt.