FC Holzhausen: Weiter in der Liga – erneut gegen Abstiegskandidat

Kaum Zeit zur Erholung bleibt Verbandsligist FC Holzhausen, denn in der Liga geht es am Samstag direkt weiter. Hier will das Team von Karsten Maier nach dem Unentschieden dreifach punkten.

TSV Heimerdingen – FC Holzhausen (Samstag, 15.30 Uhr). Das war ein Spiel: Das Pokalhalbfinale des FC Holzhausen gegen die SG Sonnenhof Großaspach war über die 90 Minuten schon intensiv. Nach der Verlängerung war das Team, die alle bis auf Kevin Müller (Auswechslung nach 111 Minuten) durchgespielt hatten, natürlich platt. Allerdings geht es Schlag auf Schlag weiter. Das nächste Verbandsligaspiel steht bevor. Auswärts muss das Team aus dem Sulzer Teilort beim Vorletzten der Tabelle ran.

Im Hinspiel in Holzhausen hatte alles lange nach einem ungefährdeten Heimsieg ausgesehen. Doch Heimerdingen kam nach 0:3 Rückstand mit einem Doppelschlag in der Schlussviertelstunde noch mal ran. So musste der FCH bis zum Ende zittern.

Motivierte Gegner

Kein erneutes Zittern oder sogar Punkte herschenken will der FCH, wenn es in Heimerdingen am Samstagnachmittag weitergeht. Allerdings ist keines der Spiele leicht. Auch nicht gegen die vermeintlichen schwächeren Teams.

Das hatte die jüngste Partie gegen den FC Esslingen, die noch 4:4 endete, ausdrücklich bewiesen. „Die Grundmotivation unserer Gegner ist gegen uns so unfassbar hoch“, sagt Maier. Klar, denn gegen einen Absteiger aus der Oberliga wollen sich alle beweisen.

Der Holzhausener Coach erwartet in Heimerdingen, die übrigens im Pokal ebenfalls gegen Großaspach ran mussten und verloren mit 2:4, einen kleinen Rasenplatz, mit wenig Räumen und einen Gegner, der defensiv gut stehen wird.

Neben dem eigenen Spiel hat Maier die Heimerdinger diese Saison weitere zweimal spielen sehen. „Aber über Esslingen haben wir auch genau gewusst, wie sie spielen, aber am Ende unsere Chancen nicht gemacht“, weiß der Coach, dass das Studium des Gegners nicht allein entscheidend ist.

Wieder ein enges Spiel?

Somit rechnet Maier erneut mit einem engen Spiel, natürlich auch, weil dem FC Holzhausen noch das Pokalspiel in den Knochen stecken wird und die Wechseloptionen derzeit nicht besonders üppig aussehen. Verletzt hatte sich keiner gegen Großaspach, somit sollten alle Spieler, die auch am Mittwochabend im Einsatz waren, auch am Samstag in Heimerdingen dabei sein.