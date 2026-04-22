FC Holzhausen: Was macht die beste Defensive der Liga so stark?

Der FC Holzhausen stellt mit nur 18 Gegentoren in 25 Spielen die beste Defensive der Verbandsliga. Trainer Daniel Seemann verrät, woran das liegt.
In seinen vergangenen fünf Verbands- und Landesliga-Jahren kassierte der FC Holzhausen im Durchschnitt 1,37 Gegentore pro Partie. In den beiden Oberliga-Spielzeiten von 2022 bis 2024 waren es 1,79. „In letzter Zeit waren wir immer für Spektakel bekannt – viele 4:3-Spiele“, meint auch Cheftrainer Daniel Seemann mit einem Lachen. Das scheint sich in der laufenden Saison jedoch grundlegend geändert zu haben. In bis dato 25 Ligaspielen kassierten die Holzhausener nur 18 Gegentore – oder 0,72 pro Partie. Dafür gibt es mehrere Gründe.