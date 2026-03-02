FC Holzhausen: Warum Trainer Daniel Seemann das Siegtor nicht sah

„Wir haben keinen festgelegt, der die Elfmeter schießen soll“, sagte FCH-Cheftrainer Daniel Seemann auf Nachfrage. „Wer sich gut fühlt und schießen will, der soll schießen.“ Bei Steinhilber war das am Samstag wohl der Fall, als er die Führung (9.) vom Punkt besorgte und in der 61. Minute beim Stand von 1:1 dann den Siegtreffer, ebenfalls nach einem Foulelfmeter, besorgte. Obwohl Seemann den zweiten Strafstoß gar nicht gesehen hatte. „Ich konnte nicht hinschauen“, gab er zu.