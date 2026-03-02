FC Holzhausen: Warum Trainer Daniel Seemann das Siegtor nicht sah

Der FC Holzhausen erlebte einen guten Start nach der Winterpause – auch durch zwei verwandelte Elfmeter. Wobei vor allem einer etwas Nervenflattern hatte.
Mit 18 Toren führt der verletzte Holzhausener Torjäger Janik Michel weiterhin die Torschützenliste der Verbandsliga an. Im ersten Spiel nach der Winterpause zeigte sein Team, dass es auch ohne ihn gehen muss. Der treffsichere Elfmeterschütze Michel wurde beim 2:1-Erfolg gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach vom Punkt von Mittelstürmer Tim Steinhilber ersetzt, der beide Strafstöße für seine Mannschaft verwandelte. Steinhilber machte damit Saisontor acht und neun.