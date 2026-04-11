FC Holzhausen – TSV Berg: Die Null steht erneut

FC Holzhausen – TSV Berg 3:0 (2:0). „Wir wussten, was auf uns zukommt“, hatte Holzhausens Cheftrainer Daniel Seemann bereits vor dem Duell mit dem TSV Berg gesagt – und das stellte seine Mannschaft am Samstagnachmittag eindrucksvoll unter Beweis. Nach dem 0:0-Remis im Hinspiel schaffte es der FCH bereits zum zweiten Mal, die zweitbeste Offensive der Liga nicht zum Zug kommen zu lassen.

Die Gäste spielten erwartungsgemäß über 90 Minuten hinweg „extrem mutigen Fußball“, so Seemann. Sie stürmten immer wieder im Kollektiv die gegnerische Hälfte und übten viel Druck aus. Die Holzhausener suchten deshalb immer den möglichst geradlinigen Weg nach vorne – und hatten damit schon früh Erfolg.

Souveräne erste Halbzeit

Bereits in der dritten Spielminute brachte Tim Steinhilber den Tabellenzweiten in Führung. Nach einer Balleroberung von Jovan Djermanovic kombinierte sich der FC über mehrere Stationen durch die Hälfte der Berger, bis schließlich Steinhilber gekonnt mit einem Flachschuss vollendete. Nach etwas weniger als einer halben Stunde war es dann Djermanovic selbst, der die Führung verdoppelte. Sein Bruder Vladan setzte Henry Seeger mit einem Steckpass auf der linken Seite in Szene, dessen Hereingabe fand den Fuß des 25-Jährigen, der sich diese Chance nicht nehmen ließ.

FCH musste noch „leiden“

„In der ersten Halbzeit waren wir schon sehr dominant und sind verdient in Führung gegangen. Vielleicht hätte es sogar 3:0 stehen müssen, dann hätten wir eine etwas entspanntere zweite Hälfte gehabt“, fiel Daniel Seemanns Fazit zu den ersten 45 Minuten sehr positiv aus. Und tatsächlich: Auch wenn der Anschlusstreffer der Gäste zu keinem Zeitpunkt hundertprozentig in der Luft lag, „mussten wir schon noch viel leiden“, so der Übungsleiter.

Doppelpacker Steinhilber

In der 83. Minute schnürte Steinhilber dann seinen Doppelpack und sorgte damit für die endgültige Entscheidung. Nach einem Steilpass von Julio Gourgel behauptete der Mann mit der Nummer 9 die Kugel stark, ließ sich auch von einem Schubser im Strafraum nicht aus der Ruhe bringen und spitzelte den Ball letztendlich an TSV-Keeper Andre Port vorbei über die Linie. Es war das verdiente dritte Tor für die Hausherren, die damit vor den Augen von mehr als 300 Zuschauern im Panoramastadion ihren 17. Saisonsieg im 24. Spiel einfuhren.

Young Boys marschieren

Tabellarisch ändert sich durch den souveränen Erfolg für den FCH allerdings vorerst nichts. Denn die Young Boys Reutlingen feierten einen beeindruckenden 9:0-Kantersieg in Waiblingen und marschieren damit in der Verbandsliga weiterhin vorneweg. Der Spitzenreiter hat – bei einem absolvierten Spiel weniger – weiterhin neun Punkte Vorsprung auf die Seemann-Elf, für die es am kommenden Samstag (15.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim SSV Ehingen-Süd weitergeht.

Auf einen Blick

FC Holzhausen: Hauser, Gourgel, Huss, Steinhilber, Seeger, Kurz (58. Schäuffele), Konz, V. Djermanovic (83. Harachasch), Haug (51. Wolf), Schuon (76. Zogu), J. Djermanovic (71. Hayer). TSV Berg: Port, Detling, Rittner, Pöschl (77. M. Ajdarpasic), Held (71. E. Ajdarpasci), Klein, Büg (71. Moser), Maucher, Maurer (76. Lindinger), Aras, Mayr. Tore: 1:0 Steinhilber (3.), 2:0 J. Djermanovic (28.), 3:0 Steinhilber (83.). Schiedsrichter: Gregor Wiederrecht, Dennis Verbraeken, Jannik Wieland. Zuschauer: 311.