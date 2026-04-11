FC Holzhausen – TSV Berg: Die Null steht erneut

Ein perfekt auf den Gegner eingestellter und an diesem Tag gut aufgelegter FC Holzhausen besiegte den TSV Berg vor heimischer Kulisse souverän mit 3:0.
FC Holzhausen – TSV Berg 3:0 (2:0). „Wir wussten, was auf uns zukommt“, hatte Holzhausens Cheftrainer Daniel Seemann bereits vor dem Duell mit dem TSV Berg gesagt – und das stellte seine Mannschaft am Samstagnachmittag eindrucksvoll unter Beweis. Nach dem 0:0-Remis im Hinspiel schaffte es der FCH bereits zum zweiten Mal, die zweitbeste Offensive der Liga nicht zum Zug kommen zu lassen.