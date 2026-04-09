FC Holzhausen – TSV Berg: Achtung, Vollgas-Fußball!

Der FC Holzhausen empfängt am kommenden Spieltag den TSV Berg. Beim ersten Duell schaffte man es, die starke Offensive des Gegners in Schach zu halten.
FC Holzhausen – TSV Berg (Samstag, 14 Uhr). Holzhausens Cheftrainer Daniel Seemann ist vor der Partie gegen den TSV Berg am kommenden Samstag voll des Lobes für seinen Kontrahenten. „Sie spielen extrem mutig – das sieht man ja allein schon an der Tordifferenz. Sie haben viele Spieler, die eher aus unteren Klassen kamen. Was sie daraus machen, ist wirklich beeindruckend. Einfach Vollgas-Fußball!“