1 Karsten Maier macht beim FC Holzhausen weiter. Foto: Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Karsten Maier bleibt als Trainer beim Oberliga-Absteiger und wird von drei weiteren unterstützt.









Link kopiert



Nach dem Abstieg in die Verbandsliga gibt es beim FC Holzhausen auch erfreuliche Nachrichten. So hat Karsten Maier, Sportlicher Leiter und Trainer, auf Nachfrage unserer Redaktion bekannt gegeben, dass er auch in der kommenden Saison an Bord bleibt und beide Ämter weiter ausüben wird.