Für den FC Holzhausen scheint der Offenburger FV ein Gegner zu sein, den man nicht schlagen kann. So stand am Mittwochabend erneut eine Niederlage.

Offenburger FV – FC Holzhausen 3:1 (3:0). Im Vorfeld war bereits klar, dass es kein leichtes Spiel werden würde. In der vergangenen Saison hatte das Team aus dem Sulzer Teilort zweimal gegen die Offenburger verloren.

Auch in der neuen Oberliga-Saison bleibt es dabei, dass die Offenburger eine Art Angstgegner für Holzhausen zu sein scheinen. Der Gastgeber hatte zuvor in vier Spielen keinen Sieg holen können. Gegen den FC gelang der erste Saisonsieg.

Nicht auf dem Platz

Bereits nach drei Minuten der bittere Nackenschlag für die Holzhausener. Cheftrainer Benjamin Maier war da mit Co-Trainer Manuel Zug noch in die Taktiktafel vertieft, plötzlich war sein Team schon in Rückstand. Nach einer halbe Stunde das 2:0 und vor der Pause sogar das 3:0. Alles drei waren typische Kontertore nach Ballverlusten im Spielaufbau. Offenburg zeigte demnach genau das gefährliche Spiel, vor dem Maier sein Team gewarnt hatte.

Das aber war in der ersten Halbzeit gar nicht richtig auf dem Platz. „Wir haben die erste Hälfte komplett verschlafen. Und waren mit nur drei Gegentoren sogar noch gut bedient“, fasste Maier zusammen.

„Ich bin immer noch sprachlos“

Damit lief der FCH in Hälfte zwei einem Rückstand hinterher, den das Team nicht mehr aufholen konnte. Zwar waren die Holzhausener nun besser im Spiel, doch Offenburg blieb weiter gefährlich. Der Treffer zum 3:1 in der 57. Minute durch Torjäger Janik Michel, der am Montag unter Wadenproblemen litt, nun aber trotzdem von Anfang an auflief, entfachte noch etwas Hoffnung. „Aber wenn du so eine erste Halbzeit gespielt hast, dann kannst du das nicht mehr gewinnen“, so Maier etwas resigniert.

Der Cheftrainer sagte nach der Partie in Bezug auf die Leistung, die er gesehen hatte: „Ich bin immer noch sprachlos.“ Er fügte aber direkt an: „Der Sieg der Offenburger geht vollkommen in Ordnung. Das war absolut verdient.“

Offenburger FV – FC Holzhausen 3:1 (3:0)

Offenburger FV

Alexandre Nagor, Jacob Harter, Jonas Pies, Ryan Hertrich, Maximilian Leist (50. Loris Pajaziti), Jean-Gabriel Dussot (88. Nicolas Anatoh), Jannik Schwörer (80. Karim Al Yahya), Dimitrios Tsolakis, Marco Petereit (90.+4. Maik Wichmann), Luca Kehl, Jakob Distelzweig.

FC Holzhausen

Kevin Fritz, Noah Haller, Kevin Müller (72. Tim Göttler), Janik Michel, Fabio Pfeifhofer, Max Brendle, Niklas Schäuffele (77. Lysander Skoda), Oliver Grathwol (67. Marc Wissmann), Andrej Schlecht (67. Marius Oberle), Carlos Konz, Nils Schuon.

Tore: 1:0, 2:0 Jean-Gabriel Dussot (3./31.), 3:0 Marco Petereit (40.), 3:1 Janik Michel (57.).

Schiedsrichter: Yannick Pelka

Zuschauer: 310