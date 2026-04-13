FC Holzhausen: Tim Steinhilber mit 14 Saisontoren – So hat sich die „Verkrampfung“ gelöst

Sieben Tore seit der Winterpause: Tim Steinhilber schießt den FC Holzhausen zum 3:0 gegen TSV Berg – und hält die Aufstiegsträume in der Verbandsliga am Leben.
Auch wenn der FC Holzhausen aufgrund des Kantersiegs der Young Boys Reutlingen in Waiblingen nicht näher an den Verbandsliga-Spitzenreiter heranrücken konnten, fühlte sich der 3:0-Erfolg über den TSV Berg wie eine beachtliche und wichtige Leistung an. Trotz der anhaltenden Verletzungssorgen zeigte die Mannschaft von Cheftrainer Daniel Seemann eine reife und abgeklärte Vorstellung gegen einen Gegner, der ihnen das Leben alles andere als einfach machte.