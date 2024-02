FC Holzhausen startet mit Remis: Stimmen und Auffälligkeiten zum 2:2 gegen den SSV Reutlingen

1 Denis Lübke sieht vom Schiedsrichter die rote Karte. Trotz der langen Überzahl trennten sich die Teams am Ende 2:2. Foto: Andreas Wagner

2:2 trennten sich der FC Holzhausen und der SSV Reutlingen im Nachholspiel am Samstag. Zufrieden kann man beim FCH mit diesem Punkt nicht wirklich sein. Wir werfen nochmals einen Blick auf einige Auffälligkeiten in der Partie.









Karsten Maier ist lange genug im Fußball dabei, um zu wissen, dass seine Mannschaft am Samstag eine große Chance verpasst hat. Sagen wollte dies der FCH-Trainer am Samstag aber nicht direkt, stattdessen wählte er positive Worte: „Vorhin hat schon jemand gesagt das sind zwei Punkte zu wenig. Vielleicht ist es aber auch genau der Punkt, den wir am Ende noch brauchen. Was das Ergebnis anbelangt schütten wir uns, auf der Leistung können wir aber aufbauen.“