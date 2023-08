Holzhausens Torjäger Janik Michel hat den FC Nöttingen zum Auftakt der neuen Saison in der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg geschockt.

Was für ein Start des FC Holzhausen in die neue Saison der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg. Nachdem die Vorbereitung auf die neue Saison überlagert war durch die Trainerfrage und Verletzungen, folgte ein deutliches Statement der Mannschaft. Pascal Reinhardt – der Coach, der verantwortlich für den Aufstieg in die höchste Klasse Baden-Württembergs und den erfolgreichen Klassenerhalt war – war im Vorfeld Richtung SG Sonnenhof Großaspach abgewandert, und der als Ersatz nach einigen Absagen geholte Mario Estasi hatte offenbar keine Basis mit dem Team gefunden. Zudem verletzte sich Fabio Pfeifhofer im verlorenen Pokalspiel in Pfullingen.

Und nun kam zum Auftakt der FC Nöttingen, der nach der schwierigen letzten Saison auf vielen Positionen neu aufgestellt ist und von vielen als Mannschaft gesehen wird, die vorne mitspielen kann. Über die 90 Minuten gesehen kam allerdings von den Lilahemden beim Auftakt-Gastspiel im Holzhausener Panoramastadion zu wenig, um den Anspruch zu untermauern, in dieser Saison wieder eine Spitzenmannschaft zu sein.

Erste Halbzeit

In den ersten 45 Minuten waren die Höhepunkte rar gesät. Das Geschehen spielte sich im Mittelfeld ab, spätestens 25 Meter vor den Toren auf beiden Seiten standen die jeweiligen Abwehrriegel und ließen kaum etwas durchkommen. Jimmy Marton hatte die erste Mini-Chance für Nöttingen (10.), nachdem eine Minute zuvor eine Holzhausener Hand nach Ansicht des FCN im Strafraum am Ball gewesen sein sollte. Doch Schiedsrichter Lukas Lindenmeier war auf Ballhöhe und erkannte, dass da nichts war. Fünf Minuten später näherte sich der Ball nach einem Freistoß von Nils Schuon zum ersten Mal dem Nöttinger Gehäuse an, doch außer einem ungefährlichen Eckball sprang nichts heraus.

Nach einem Foul von Max Brendle hielten die Holzhausener Fans den Atem an, doch Nico Dobros zielte einen Hauch zu hoch, und der Ball ging knapp über das rechte Lattenkreuz. Auch in der 41. Minute hätte es nach einer Unachtsamkeit in der Holzhausener Deckung gefährlich werden können, doch Stefan Zimmermann brachte nicht genügend Power hinter den Ball, um Torhüter Henning Schwenk zu überwinden, der sich den Ball sicher pflückte.

Zweite Halbzeit

Die zweiten 45 Minuten sahen zwei Strafraumszenen, die beide zu Elfmetern führten – die eine umstritten, Nöttingen reklamierte – die andere völlig außer Frage, weil Torhüter Xaver Pendinger deutlich zu spät kam und nicht den Ball, sondern nur den Gegner traf. Janik Michel war’s egal, er versenkte beide Strafstöße, den ersten völlig sicher, beim zweiten hatte Xaver Pendinger noch die Finger dran, den Einschlag verhindern konnte er nicht. Zwölf Minuten später machte der super aufgelegte Torjäger Michel seinen Hattrick perfekt und den Sack zu – der optimale Start des FC Holzhausen war vollbracht.

Statistik

FC Holzhausen: Henning Schwenk – Marius Oberle, Carlos Antonio Konz, Antonio Babic (80. Simon Bok), Enrico Huss (46. Noah Haller), Max Brendel, Nils Schuon (88. Julian Oberle), Niklas Schäuffele, Lars Czerwonka (62. Kevin Müller), Marc Wissmann (71. Lysander Skoda), Janik Michel.

FC Nöttingen: Xaver Pendinger – Stefan Zimmermann, David Trivunic, Manuel Niesner (64. Enes Olgun Tubluk), Luca Egolf (64. Oguzhan Kececi), Benedikt Fassler, Ken Hauser, Alex Hoffmann, Jimmy Marton (87. Yannick Becker), Niklas Hecht-Zirpel, Nikolas Dobros (80. Simon Vögele).

Tore: 1:0 Janik Michel (50., Foulelfmeter), 2:0 Janik Michel (58., Foulelfmeter), 3:0 Janik Michel (70.).

Schiedsrichter: Lukas Lindenmeier (Waltersweier) – Paul Schwendemann, Yannik Schäfer.

Zuschauer: 250.