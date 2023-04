Turbulente Schlussphase in Neckarsulm. Kurz vor Ende erzielt Oberligist FC Holzhausen den Siegtreffer.

Sport-Union Neckarsulm – FC Holzhausen 2:3 (1:1). Die Mannschaft von Pascal Reinhardt nahm letztendlich drei wichtige Zähler mit. Dabei hatte Holzhausen zweimal in Führung gelegen, musste in der Schlussphase noch den Ausgleich hinnehmen und schaffte erneut, das Spiel zu drehen.

Ohne den erkrankten Flügelflitzer Kevin Müller und den verletzten Heiko Belser reiste Holzhausen nach Neckarsulm. Auch sonst hatte Pascal Reinhardt die Rotationsmaschine angeworfen, denn mit Henning Schwenk im Tor und Noah Haller, Marc Wissmann, Tim Göttler und Andrej Schlecht tauchten gleich fünf Namen auf, die zuletzt nicht in der Startelf standen.

Janik Michel trifft

Die Gastgeber begannen sehr defensiv. So dauerte es auch gut zehn Minuten, bis Union-Stürmer Godwin Mc Donald den ersten Torschuss abgab. Besser machte es Torjäger Janik Michel, der erneut nach einem Freistoß am kurzen Pfosten zur Stelle war und die Führung erzielte.

Die Platzherren hatten offensiv recht wenig zu bieten, kamen aber fast mit dem Halbzeitpfiff durch Steven Neupert, der Andrej Schlecht anschoss, schon fast ungewollt zum Ausgleich. Die zweite Hälfte begannen erneut die Gäste recht forsch und Fabio Pfeifhofer hatte zweimal die Gelegenheit, die erneute Führung zu erzielen. Das übernahm dann Oli Grathwol, der nach einem Huss-Freistoß den Ball zum 1:2 über die Linie beförderte. Doch kurz vor Schluss war die FC-Defensive nach einer Ecke nicht auf der Höhe, sodass Philipp Seybold volley einschießen konnte.

Doch die Gäste schlugen zurück. Nach einem Eckball brachte Fabio Pfeifhofer die Kugel per Kopf ins Zentrum und irgendwie beförderte Pascal Schoch oder der einheimische Jonas Selz in Zusammenarbeit den Ball zum umjubelten Siegtreffer ins Netz (89.). FC Holzhausen: Henning Schwenk, Noah Haller (62. Max Brendle), Enrico Huss, Marc Wissmann (77. Simon Bok), Janik Michel, Pascal Schoch, Fabio Pfeifhofer, Oliver Grathwol, Andrej Schlecht, Tim Göttler (59. Niklas Schäuffele), Carlos Konz. Tore: 0:1 /26.) Janik Michel, 1:1 (45.) Steven Neupert, 1:2 (69.) Oliver Grathwol, 2:2 (84) Philipp Seybold, 2:3 (89.) Jonas Selz (ET)

Trainerstimme

Pascal Reinhardt (FC Holzhausen):

„Aufgrund der vielen Chancen geht unser Sieg vollauf in Ordnung. Eigentlich hätten wir auch noch einen klaren Elfmeter bekommen müssen. Aber egal, jetzt wird am Donnerstag trainiert und am Samstag gegen gut aufgelegte Offenburger steht die nächste schwere Aufgabe an.“