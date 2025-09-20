FC Holzhausen – Schwäbisch Hall: Janik Michel mit Dreierpack mal wieder der Matchwinner

Beim 4:1-Erfolg des FC Holzhausen gegen die Sportfreunde aus Schwäbisch Hall brachte Top-Torjäger Janik Michel sein Team mit einem Dreierpack einmal mehr auf die Siegerstraße.

FC Holzhausen – Spfr Schwäbisch Hall 4:1 (1:1). Auch wenn das Heimspiel gegen Schwäbisch Hall bei sommerlichen Temperaturen vielleicht ein härteres Stück Arbeit war, als von den Holzhausenern erwartet, behielt man die drei Punkte am Ende verdientermaßen zuhause. „Zwischendurch haben wir mal ein wenig den Faden verloren – das hat mir gar nicht gefallen. Aber am Ende bin ich natürlich froh, dass wir das Spiel gewonnen haben.“, fasste Cheftrainer Daniel Seemann den Nachmittag zusammen.

Frühe Führung An diesem erwischte der FCH einen denkbar guten Start in die Partie: Bereits in der vierten Minute hatte Janik Michel die erste Großchance der Partie, die er allerdings liegenließ. Weniger als zwei Minuten später machte ließ sich der Top-Torjäger dann nicht ein zweites Mal bitten. Nach einer schönen Einzelaktion von Flavio Vogt über die linke Seite bekam Michel den Ball auf dem Silbertablett serviert und schob locker zur 1:0-Führung ein.

In der Folge kontrollierten die Gastgeber weitestgehend das Spielgeschehen – und hatten noch zwei gute Möglichkeiten , die Führung zu erhöhen. Doch Tim Steinhilber traf mit einem wuchtigen Kopfball nur den Pfosten (15.) und Vogt scheiterte nach einem weiteren schönen Dribbling aus spitzem Winkel an Gäste-Keeper Bojan Spasojevic.

Tore kurz vor und nach der Pause

Gegen Ende des ersten Durchgangs ließ man Schwäbisch Hall jedoch langsam, aber sicher besser ins Spiel kommen – und erhielt prompt die Quittung. Nach einem Fehlpass im Aufbaus rutschte eine Hereingabe der Sportfreunde irgendwie ins Zentrum durch, wo Lorenz Minder mit einem Schuss aus der Drehung ausglich. Nach dem Seitenwechsel kam der Tabellenzweite druckvoll aus der Kabine – und belohnte sich schnell mit dem erneuten Führungstreffer. Eine Ecke von Kapitän Niklas Schäuffele verlängerten die Gäste unfreiwillig auf den langen Pfosten, wo Michel zur Stelle war und nur noch einnicken musste.

Erneut verpasste es der FCH danach jedoch, mit einem weiteren Treffer für klarere Verhältnisse zu sorgen. Ein Distanzschuss von Steinhilber (54.) und zwei sehenswerte Direktabnahmen von Michel (69. und 73.) sorgten für Gefahr, verpassten aber das 3:1. Auf der anderen Seite scheiterte Sportfreunde-Kapitän Niklas Vuletic im Nachgang einer Ecke am Pfosten. Die Holzhausener Führung schien zu keinem Zeitpunkt wirklich gefährdet zu sein, betrug aber eben auch nur ein Tor, wodurch die Partie bis in die Schlussphase hinein spannend blieb.

Michel vom Punkt

In der 83. Minute dann die Vorentscheidung: Michel stellte im Sechzehner geschickt seinen Körper zwischen Gegenspieler und Ball und bekam einen Tritt in die Hacke ab. Schiedsrichter Felix Ofner zeigte sofort auf den Punkt. Der Gefoulte trat selbst an und schnürte souverän seinen Dreierpack.

Nach dem 3:1 wechselte Seemann dreifach und läutete damit quasi das Auslaufen ein. Die Gäste versuchten sich in der Schlussphase noch einmal offensiv – ohne dabei aber konsequente Gefahr auszustrahlen. In der Nachspielzeit gelang den Hausherren sogar noch der Treffer zum 4:1: Der eingewechselte Erind Zogu versuchte es aus der Distanz, Spasojevic ließ die Kugel nach vorne abprallen und Steinhilber war per Abstauber zur Stelle.

Der FCH wird an diesem Spieltag damit zum Nutznießer, denn die Young Boys Reutlingen kamen parallel nicht über ein 1:1-Remis beim VfB Friedrichshafen hinaus, wodurch die Seemann-Elf bis auf drei Punkte an den Tabellenführer heranrückt (bei einem absolvierten Spiel weniger).

Aufstellung und Torschützen

Holzhausen: Schwenk, Leitao Gourgel, Müller, Steinhilber, Michel (87. Zogu), Seeger (87. Harachasch), Vogt (87. Bok), Schäuffele (79. Skoda), Grathwol (64. Grathwol), Konz, Haug. Tore: 1:0 Michel (6.), 1:1 Minder (39.), 2:1 Michel (51.), 3:1 Michel (Elfmeter, 83.), 4:1 Steinhilber (90.+1).