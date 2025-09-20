FC Holzhausen – Schwäbisch Hall: Janik Michel mit Dreierpack mal wieder der Matchwinner

Beim 4:1-Erfolg des FC Holzhausen gegen die Sportfreunde aus Schwäbisch Hall brachte Top-Torjäger Janik Michel sein Team mit einem Dreierpack einmal mehr auf die Siegerstraße.
FC Holzhausen – Spfr Schwäbisch Hall 4:1 (1:1). Auch wenn das Heimspiel gegen Schwäbisch Hall bei sommerlichen Temperaturen vielleicht ein härteres Stück Arbeit war, als von den Holzhausenern erwartet, behielt man die drei Punkte am Ende verdientermaßen zuhause. „Zwischendurch haben wir mal ein wenig den Faden verloren – das hat mir gar nicht gefallen. Aber am Ende bin ich natürlich froh, dass wir das Spiel gewonnen haben.“, fasste Cheftrainer Daniel Seemann den Nachmittag zusammen.