FC Holzhausen: Maier richtet nach der Niederlage den Blick nach vorne

TSV Riedlingen – FC Holzhausen (Mittwoch, 18 Uhr). Der WFV-Pokal geht in die nächste Runde. Der Verbandsligist aus Holzhausen tritt beim Landesligisten TSV Riedlingen an. Ein Viertelfinale, bei dem das Ergebnis schon relativ klar zu sein scheint. Doch FCH-Coach Karsten Maier sieht das anders.

Er ist sich der Favoritenrolle seines Teams zwar bewusst, warnt aber davor, den kommenden Gegner zu unterschätzen. Denn der TSV hat den Oberligisten FV Ravensburg aus dem Pokal geworfen. Der FCH ist also gewarnt. Maier hat das Ziel für den Pokalabend klar ausgesprochen: „Wir wollen gewinnen und ins Halbfinale einziehen!“

Auch in Bezug auf die Herangehensweise an das Spiel ist Maier klar: „Wir wollen einfach ein gutes Spiel abliefern. Mir ist bewusst, dass wir als Favorit gelten, aber Druck haben wir keinen. Denn auch der TSV hat genauso viel zu verlieren wie wir. Es steht für beide Seiten viel auf dem Spiel.“

Maier fordert Wachsamkeit

Der Zweitplatzierte der Verbandsliga wird auch in diesem Spiel nichts an seiner bisherigen Spielweise ändern. Sie wollen defensiv gut stehen und vorne ihre Chancen nutzen. Maier erinnert an das Pokalspiel gegen den Oberligisten TSV Essingen. Nach einem frühen 1:0-Rückstand zeigte der FCH Charakter und drehte das Spiel mit Treffern von Oliver Grathwohl und Fabio Pfeifhofer, sodass am Ende ein knapper 2:1-Sieg zu Buche stand.

„In diesem Spiel waren wir genauso der Favorit und Essingen spielt eine Liga hinter uns. Trotzdem war das Spiel am Ende ausgeglichen und wir haben nur knapp gewonnen. Dennoch war es am Ende ein hart umkämpftes Match, das wir nur knapp für uns entscheiden konnten. Der Pokal hat eben seine eigenen Gesetze, daher müssen wir auch gegen Riedlingen wachsam bleiben und dürfen sie keinesfalls unterschätzen“, so Maier.

Der Blick geht nach vorne

Das Team von Karsten Maier musste am vergangenen Wochenende eine bittere Niederlage hinnehmen. Das direkt Duell um Platz eins gegen Türkspor Neckarsulm ging mit 3:2 verloren. Somit beträgt der Rückstand auf die Spitze nun fünf Punkte. Trotz des Ergebnisses zeigte sich Maier mit der Gesamtleistung seiner Mannschaft zufrieden.

„Wir haben bereits einen Haken hinter diese Partie gesetzt und richten unseren Blick jetzt nach vorne“, sagt Maier. Auch personell wird Karsten Maier einige Akteure schonen, da die Belastung in den letzten Wochen hoch war und er die Kräfte innerhalb des Teams gut aufteilen muss. Ein Schlüsselspieler ist Janik Michel – ob er geschont wird, steht jedoch noch nicht fest. „Es ist möglich, dass er spielt“, so der FCH-Trainer. Über einen möglichen Pokalsieg möchte Maier noch nicht sprechen.

„Wir sind froh, im Viertelfinale zu stehen. Jetzt wollen wir erstmal das Halbfinale erreichen. Was danach passiert, müssen wir schauen.“ Dies ist die letzte Gelegenheit für Maier, den Pokal mit dem FCH zu gewinnen, da er den Verein am Ende der Saison verlassen wird