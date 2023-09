Beim Oberligisten FC Holzhausen kriselt es derzeit. Sieben Spiele liegen hinter der Mannschaft aus dem Sulzer Teilort in ihrer zweiten Oberliga-Saison. Doch bisher hat der FCH nur einmal gewonnen und einmal unentschieden gespielt. In der Tabelle bedeutet das Platz 17. Der vorletzte Platz vor dem Offenburger FV.

Spieler mit wenigen Einsatzzeiten

Am Freitagabend hatte das Team von Benjamin Maier im Derby gegen den FC 08 Villingen verloren und dabei nicht mal ein schlechtes Spiel abgeliefert. Nun geht es am Wochenende daheim gegen die TSG Backnang weiter. Zwischendurch wartet allerdings ein eher ungewöhnliches Spiel auf den FCH. Denn am Mittwochabend trifft der Oberligist um 18.30 Uhr auf die SGM Aichhalden/​Rötenberg.

Grund dafür ist, dass in Aichhalden der neue Kunstrasen eingeweiht wird. Zum Einsatz kommen sollen vor allem Spieler, die im Trainingsrückstand sind oder in der Oberliga noch nicht so viele Einsatzzeiten hatten.

„Guter Mix“ soll auflaufen

Beispielsweise Simon Bok und Luca Pantel (beide nach Verletzung). Pantel hatte zuletzt bereits Einsatzzeiten bei der zweiten Mannschaft. Laurin Huss ist bislang noch ohne Oberligazeit. Harut Arutunjan war für längere Zeit im Urlaub und Lars Czerwonka und Niklas Schäuffle berufsbedingt weg. So soll ein „guter Mix“ auflaufen, sagt Maier. Der ein oder andere gestandene Oberligaspieler kommt noch hinzu. Anreisen wird der FCH mit einem kompletten Kader aus fitten Spielern. Wer nicht spielt, wird eine Laufeinheit bestreiten müssen.

„Für uns passt das Spiel gut in die Woche. Nach der Partie am Freitag gab es am Wochenende regenerative Laufeinheiten für die Spieler. Am Montag konnten wir vollwertig trainieren und am Donnerstag wartet das Abschlusstraining. Für uns ein Vorteil und kein Nachteil“, so Maier. Dabei haben die Spieler Bock auf die Partie und sehen es auch als eine Vorbereitung auf das Spiel gegen Backnang am Samstag.

„In der Liga wird einem nichts geschenkt“

Was die derzeitige sportliche Situation betrifft, sieht Maier vor allem die positive Entwicklung der Spieler. „Klar war die Enttäuschung nach der Niederlage in Villingen groß. Wir werden am Donnerstag wieder ein kleine Videoanalyse machen und zeigen, was wir besser machen können. Aber wir zeigen auch die positiven Szenen“, erklärt der Coach. Die Trainingseinheiten in Sachen Zweikampfverhalten hätten sich in der Partie gegen Villingen gezeigt. „Derzeit fehlt uns teilweise das Spielglück. Das müssen wir uns weiter erarbeiten“, glaubt Maier daran, dass sich die Erfolge einstellen werden. „Es ist aber noch ein weiter Weg. In der Liga wird einem nichts geschenkt.“