FC Holzhausen: Janik Michel über den möglichen Wechsel und Kritik am Kader

1 Hier noch gegeneinander, bald als Team? Janik Michel (in Weiß) ist zuversichtlich, dass der Wechsel nach Großaspach klappen wird. Foto: Eibner-Pressefoto/Roger Buerke

Es war die Neuigkeit des Tages: Janik Michel will den FC Holzhausen verlassen und sich der SG Sonnenhof Großaspach anschließen. Das sagt der Stürmer selbst zu der für ihn „einzigartigen Chance“.









Wenn am 2. Juli Trainingsauftakt in Holzhausen ist, will Janik Michel dort wieder loslegen – so lange der Wechsel natürlich bis dahin noch nicht vollzogen ist. „Ich bin allerdings zuversichtlich, dass es klappen wird mit Großaspach.“ Dass sich niemand beim FCH gemeldet habe, liege vor allem an der Urlaubszeit.