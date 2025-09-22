FC Holzhausen: Janik Michel – Tormaschine und Punktegarant

Gegen Schwäbisch Hall war Janik Michel einmal mehr die Lebensversicherung des FC Holzhausen. Vor dem Duell der Top-Torjäger gibt der 33-Jährige Entwarnung.
Dass Janik Michel der Inbegriff einer Tormaschine ist, wissen alle Beteiligten rund um den FC Holzhausen nicht erst seit gestern. Sein Dreierpack am Samstagnachmittag, der den Weg zu einem am Ende ungefährdeten 4:1-Heimsieg über die Sportfreunde Schwäbisch Hall ebnete, war lediglich eine weitere Bestätigung des Allgegenwärtigen. Zwölf Tore hat der 33-Jährige in den ersten sieben Verbandsliga-Partien erzielt und führt damit gemeinsam mit Hannes Pöschl vom TSV Berg die Torjägerliste an. In der vergangenen Saison waren es 36 Treffer in 28 Spielen, in der Spielzeit 2021/22 sogar 47 Buden in 38 Auftritten. In den beiden Oberliga-Jahren dazwischen netzte Michel in 66 Begegnungen immerhin 45-mal.