FC Holzhausen: Janik Michel – Tormaschine und Punktegarant

Dass Janik Michel der Inbegriff einer Tormaschine ist, wissen alle Beteiligten rund um den FC Holzhausen nicht erst seit gestern. Sein Dreierpack am Samstagnachmittag, der den Weg zu einem am Ende ungefährdeten 4:1-Heimsieg über die Sportfreunde Schwäbisch Hall ebnete, war lediglich eine weitere Bestätigung des Allgegenwärtigen. Zwölf Tore hat der 33-Jährige in den ersten sieben Verbandsliga-Partien erzielt und führt damit gemeinsam mit Hannes Pöschl vom TSV Berg die Torjägerliste an. In der vergangenen Saison waren es 36 Treffer in 28 Spielen, in der Spielzeit 2021/22 sogar 47 Buden in 38 Auftritten. In den beiden Oberliga-Jahren dazwischen netzte Michel in 66 Begegnungen immerhin 45-mal.

Perfektionist Es gibt wohl Entwarnung Dennoch gibt es in so gut wie jedem Spiel mehrere Momente, in denen sich die Holzhausener Lebensversicherung über ein nicht erzieltes Tor mindestens genauso lautstark aufregt, wie er sich über einen Treffer freut. „Ich hatte am Samstag relativ viele Abschlüsse. Das waren vielleicht nicht alles hundertprozentige Chancen, aber ein oder zwei Tore kann ich schon mehr machen“, meint der Stürmer nach dem 4:1-Heimerfolg. Auch im Alter von 33 Jahren und nach einem Dreierpack ist Michel also offensichtlich ein Perfektionist, was seine eigenen Leistungen angeht.

Leistung „nicht besonders gut“

Einen ähnlich kritischen Blick hat er auch auf den Auftritt der Mannschaft: „Ich denke, dass unsere Leistung in der ersten Halbzeit nicht besonders gut war. Dass wir in der zweiten Halbzeit direkt mit einem Tor starten, war natürlich wichtig. Sonst hätte das bei dem Wetter noch eine ganz harte Nuss werden können“, lässt der Routinier das Duell Revue passieren. Doch spätestens nach seinem dritten Treffer – in der 83. Minute per Elfmeter – war dann alles klar.

Duell der Top-Torjäger

Übrigens: Mit Blick auf Janik Michels Gesundheit scheint es Entwarnung zu geben. Der 33-Jährige war vor dem verwandelten Strafstoß selbst gefoult worden und musste – natürlich erst nach getaner Arbeit – ausgewechselt werden. „Es war schon ein starker Schlag bei dem Foul und dementsprechend jetzt eine ordentliche Prellung. Ich laufe aktuell noch nicht ganz rund“, erzählt Michel von seiner Wadenverletzung. Der Torjäger ergänzt aber: „Wir haben sehr gute Physiotherapeuten. Ich denke, dass ich spätestens am Donnerstag wieder trainieren kann.“ Das hoffen in Holzhausen natürlich alle Beteiligten. Denn auch am kommenden Samstag wird man beim FCH – im direkten Duell mit Pöschl und dem TSV Berg – wieder viel Hoffnung in seine Tormaschine stecken.