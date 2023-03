1 Pascal Schoch (rechts) im Kampf um den Ball gegen Pforzheims Tim Schwaiger. Die Holzhausener hatten beim 2:0-Sieg das bessere Ende für sich. Foto: Andreas Wagner

Der FC Holzhausen hat am 24. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg den Tabellendritten CfR Pforzheim mit 2:0 besiegt. Janik Michel erzielte kurz nach dem Seitenwechsel sein 20. Saisontor.









Die 1:0-Halbzeitführung war aus Sicht der Gastgeber durchaus glücklich, das musste auch Cheftrainer Pascal Reinhardt nach der Partie zugeben: „Pforzheim war schon die spielbestimmende Mannschaft. Wir haben mit unserem ersten richtig vorgetragenen Angriff direkt das 1:0 gemacht, das hat uns im weiteren Spielverlauf natürlich in die Karten gespielt“, analysierte Reinhardt den Weg zum Sieg seiner Mannschaft.

Matchplan aufgegangen

Dennoch stellte der Coach auch klar: „Unser Matchplan ist sehr gut aufgegangen.“ Eine taktische Umstellung auf eine Fünferkette sollte dabei helfen, die Offensivgewalt aus Pforzheim in Schach zu halten – und genau das funktionierte über weite Strecken gut. In den ersten 45 Minuten hatten die Gäste zwar mehr vom Spiel, doch wirklich große Chancen blieben auf dieser Seite des Feldes vergleichsweise eher Mangelware.

Pfeifhofer mit dem frühen 1:0

In der 10. Minute war es Fabio Pfeifhofer, der die Gastgeber in Führung brachte. Vom eigenen Sechszehner aus kombinierten sich die Holzhausener gekonnt bis zur Mittellinie, wo Torjäger Janik Michel an den Ball kam und Pfeifhofer mit einem schönen Pass auf die rechte Seite in Szene setzte. Dieser zog in den Strafraum und ließ CfR-Keeper Yusuf Tirso aus aus halbrechter Position keine Chance.

Michel hat mal wieder den Torriecher

In der Folge hielt sich die Reinhardt-Elf weiterhin an den Matchplan und ließ nur wenige Gelegenheiten zu. Auf der anderen Seite war es dann Michel, der kurz vor der Halbzeitpause plötzlich alleine vorm Tor auftauchte, das 2:0 aber verpasste. „Den macht er normalerweise“, so Reinhardt nach dem Spiel in Richtung seines Kapitäns. Nach dem Seitenwechsel machte dieser es dann aber besser: Nachdem Tirso einen wuchtigen Freistoß von Nils Schuon nur nach vorne abprallen lassen konnte, war der Top-Torjäger zur Stelle und markierte seinen 20. Saisontreffer. Damit ist er weiterhin an der Spitze der Oberliga-Torjägerliste – gleichauf mit Kevin Dicklhuber, der beim 3:0-Sieg seiner Stuttgarter Kickers gegen Ravensburg doppelt traf.

Elfmeter-Chance zum Anschluss

Die Gäste aus Pforzheim drückten auch im zweiten Durchgang, waren weiterhin die Mannschaft mit den größeren Spielanteilen. Doch den Holzhausenern gelang es im Kollektiv, den Gegner weitestgehend von Kevin Fritz und seinem Kasten fernzuhalten. Die größte Chance des Tabellendritten hatte Konstantinos Markopoulos nach etwa einer halben Stunde vom Elfmeterpunkt, doch er setzte den Strafstoß über das Tor.

Platz 7 verteidigt

So ging der FCH am Ende als vielleicht etwas glücklicher, aber auch nicht unverdienter Sieger vom Feld. Mit dem 2:0 über den Oberliga-Dritten verteidigt man Rang 7 im Klassement und ist nun auf vier Punkte am Sechsten, dem 1. Göppinger SV, dran, nachdem dieser beim 1:1 gegen die Sport-Union Neckarsulm Punkte liegen ließ.

Personal und Statistiken

FC Holzhausen: Fritz, Haller, Michel (90. Müller), Schoch, Pfeifhofer, Brendle (88. Wissmann), Belser, Schäuffele, Grathwol (67. Bok), Konz, Schuon. CfR Pforzheim: Tirso, Macorig (33. Njie) , Kahriman, Gudzevic, Götz, Münst, Schwaiger (65. Latifovic), Asare, Lulic (59. Sauerborn), Markopoulos, Catanzano (65. Varese). Tore: 1:0 Pfeifhofer (10.), 2:0 Michel (47.). Zuschauer: 350. Schiedsrichter: Stefan Ebe, Valentin Roeck, Philipp Gaßner.