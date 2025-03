Zwischen dem FC Holzhausen und dem SSV Ehingen-Süd fielen am Samstag vier Tore, welche alle samt auf das Konto des heimischen Verbandsligisten gingen. Ein Neuzugang freute sich dabei über sein erstes Tor in den Farben von Holzhausen.

Für den FC Holzhausen verlief der 17. Spieltag in der Verbandsliga wie geschmiert. Das Match gegen den SSV Ehingen-Süd ging mit einem klaren 4:0 an die Heimmannschaft von Karsten Maier. Damit kann der Auftakt aus der Winterpause als klarer Erfolg verbucht werden.

Maier lobt die Standards

Trotz des deutlichen Ergebnisses fanden die Gäste gut ins Spiel und liefen einige gute Angriffe nach vorne, doch Holzhausens Defensivbund scheute sich nicht vor einer harten Gangart, wodurch Ehingen mehrere Freistöße in aussichtsreicher Lage bekam.

„Ehingen hat das am Anfang gut gemacht, sind da auch ab und an gut durchgekommen. Dann waren wir in entscheidenden Situationen da. Je länger es ging, desto mehr haben wir unser Spiel vorangebracht“, so FCH-Coach Maier. Gegen die Südler jubelte Holzhausen erstmals nach 22 Minuten, als eine Flanke von Holzhausens Nils Schuon bei Oliver Grathwol landete, welcher das 1:0 erzielte. 20 Minuten später fand eine Ecke von Schuon den Kopf von Winterneuzugang Elias Wolf, welcher das Leder erfolgreich in die Maschen einnickte.

„Wir freuen uns, dass wir zwei sehr gute Standards hatten, die wir zum Glück auch genutzt haben. Schuon und Niklas Schäuffele können das sehr gut. Gott sei dank, haben wir im Zentrum die Positionen besetzt und die Chancen dann auch verwertet“, meint Maier im Anschluss an den Sieg. Auch Wolf war nach der Partie bei bester Laune: „Bei so einem guten Wetter direkt das erste Tor im neuen Trikot zu erzielen, ist natürlich ein geiles Gefühl.“

Da Ehingen in der Nachspielzeit des ersten Durchganges durch eine Gelb-Rote Karte in Unterzahl geriet, kam nach dem Seitenwechsel von den Gästen kaum noch etwas nach vorne. Das bekam auch die Abwehr rund um Wolf zu spüren, was den Verbandsliga-Zweiten motivierte, weiterhin offensiv zu spielen: „Die Gelb-Rote Karte war natürlich ein wichtiger Moment. Nach der Pause haben wir gemerkt, dass von Ehingen weniger Druck kam“, so Wolf, welcher im Winter von der TSG Balingen kam.

Der doppelte Michel

Der ehemalige Eyachkicker beendete sein FCH-Debüt in der 65. Spielminute, als er nach einem Doppelwechsel Feierabend machen durfte. Im Gegenzug kam unter anderem Holzhausens Goalgetter Janik Michel in die Partie, wodurch weiterhin keine Spur von Ergebnisverwaltung zu spüren war. Michel stand vor der Partie abgeschlagen an der Spitze der Torjägerliste und erzielte im zweiten Durchgang seine persönlichen Treffer Nummer 23 und 24. Ob sich die Wege von Michel und Holzhausen nach sechs Jahren trennen werden, ist derzeit noch ungewiss. Damit gewinnt Holzhausen auch das zweite Duell, nachdem das Hinspiel Ende August bereits erfolgreich mit 3:1 gestaltet werden konnte.