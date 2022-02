1 Hört als Trainer und sportlicher Leiter in Holzhausen auf: Emanuele Ingrao. Foto: Wagner

Paukenschlag beim FC Holzhausen: Emanuele Ingrao verlässt den Verbandsligisten.















Link kopiert

Anfang der Woche traf sich die Führungsspitze des FC Holzhausen mit Nicolas Kipp (Vorstand Geschäftsführung), Bernd Plocher (Vorstand Finanzen) und der sportliche Leiter Emanuele Ingrao, um auch offiziell zu verkünden, was als Spekulationen durch den Fußballbezirk geisterte. Emanuele Ingrao verlässt nach drei Jahren erfolgreicher Arbeit zum Ende der Saison den Verbandsliga-Tabellenführer.

"Rechtzeitig informiert"

Damit verliert der Verein nicht nur einen Trainer, sondern auch den engagiert arbeitenden sportlichen Leiter. "Emanuele hat uns rechtzeitig und offen informiert, so das wir alles abgewogen und offen diskutiert haben, die Mannschaft informierten und so am Ende der Saison einen sauberen Abschluss von drei erfolgreichen Jahren mit Emanuele machen zu können. An unserem sportlichen Erfolg hat er als Trainer und sportlichen Leiter einen sehr großen Anteil", so Nicolas Kipp.

Die Suche läuft

Die Hauptaufgabe der Führungsriege besteht nun darin, relativ zügig einen Nachfolger Ingraos als sportlicher Leiter zu finden, als Cheftrainer ist zur neuen Saison dann Pascal Reinhardt eigenverantwortlich. "Wir haben nun etwas Zeit und machen in dieser wichtigen Personalie bestimmt keinen Schnellschuss, da einige Aufgaben auch außerhalb des sportlichen Bereiches anstehen."

Die Vereinsspitze betont erneut, dass auf das Team keinerlei Druck auf das Abschneiden am Ende der Saison besteht. "Wir haben fünf Jahre Bezirksliga, die gleiche Zeit Landesliga hinter uns und sind fast verfrüht in der Verbandsligaspitze angekommen, da ist die Oberliga nicht unbedingt das oberste Ziel, zumal auch strukturell ein Mindestmaß an Forderungen ansteht", so Bernd Plocher.

Ziel unbekannt

Wer Emanuele Ingrao kennt, weiß aber, dass er sich in der Rückrunde zunächst voll für seinen FC Holzhausen einbringt, um den größtmöglichen Erfolg zu ernten. Wo es ihn dann hinzieht, ist noch nicht bekannt. "Gespräche laufen, aber ich habe mich noch für nichts entschieden", so der Fußballfachmann.