1 Pascal Schoch ist vor der Partie gegen den FC Nöttingen aus dem Urlaub zurück – hier mit Co-Trainer Benjamin Maier. Foto: Wagner

Nach dem Spielabbruch im Derby gegen den FC 08 Villingen steht direkt die nächste Partie an. Der FC Holzhausen hat den FC Nöttingen im Panoramastadion zu Gast.















FC Holzhausen - FC Nöttingen (Samstag 14 Uhr) - Nicht einmal fünf Minuten waren in Villingen gespielt, dann musste Schiedsrichter Vincent Schöller die Begegnung wegen des schweren Gewitters abbrechen. In dieser kurzen Zeit hatten aber die Holzhauser schon viermal aufs Tor geschossen. Dies sagt zwar nichts aus, dennoch ist es ein Beleg, wie gut die Gäste in der Anfangsphase waren.

Erfahrene Gegenspieler

Nun kommt also schon drei Tage später mit dem FC Nöttingen ein wahrer Oberliga-Dino ins Panoramastadion. Die Gäste aus dem badischen Remchingen haben mit Ex-KSCler Michael Wittwer einen prominenten sportlichen Leiter und Spieler im Kader, die alleine mehr Regionalligapartien gespielt haben als der gesamte FC Holzhausen in der Oberliga. Von Ex-Profi Anton Fink ganz zu schweigen, der in Nöttingen seine Torjägerqualitäten wieder auffrischen will. Also beileibe keine Laufkundschaft, die am Samstag im Panoramastadion aufkreuzt.

Gleich nach der Rückkehr aus Villingen hat sich Pascal Reinhardt an das Videostudium der Partie des kommenden Gegners gegen den FC Freiburg gemacht, welche die Elf von Trainer Reinhard Schenker am Mittwochabend mit 3:1 gewonnen hatte. Zuvor holte man gegen die Stuttgarter Kickers ein 1:1 und verlor nur das erste Match gegen Meisterschaftskandidat Sonnenhof-Großaspach.

Auf Standardsituationen gefasst machen

Besonders wird sich Holzhausen auf die Standardsituationen der abgezockten Nöttinger konzentrieren müssen, wo man zuletzt gerne mal die Übersicht oder Zuteilung verlor. Sonst heißt es wieder ein sicheres Passspiel an den Tag zu legen. Vorne ist man fast immer für mindestens einen Treffer gut.

Pascal Schoch ist zurück

Personell sieht es nicht einmal schlecht aus. Durch den Spielabbruch hatte Niklas Schäuffele mehr Zeit, seine muskulären Probleme auszukurieren, er wird sicher im Kader stehen. Auch erwartet man Pascal Schoch aus dem Urlaub zurück, hier muss abgewartet werden. Sonst sind außer den Langzeitverletzten alle fit und die Trainer müssen versuchen, je nach Taktik, die optimale Startelf zu nominieren. "Natürlich streben wir den ersten Heimsieg an, was aber sehr schwer werden wird", weiß Pascal Reinhardt, was für ein Kracher nach Holzhausen kommt. Dennoch geht man voller Freude und Zuversicht in das zweite Heimspiel.