1 In der Nähe des Sportplatzes soll auf einem städtischen Grundstück ein großer Parkplatz entstehen. Foto: Reimer

Wenn es darum geht, außerplanmäßig Geld auszugeben, ist das eigentlich kein Grund zur Freude. In diesem Fall aber schon: Durch seinen Aufstieg in die Oberliga zieht der FC Holzhausen so viele Zuschauer an, dass die Stadt tätig werden will.















Sulz-Holzhausen - Mit seiner Leistung habe der Verein Aufmerksamkeit weit über die Stadtgrenzen hinaus erregt. Keine Frage, dass man mit dem Sportplatz und dem gesamten Areal ein gutes Bild abgeben wolle, meinte Bürgermeister Gerd Hieber in der Gemeinderatssitzung am Montag.

Der FC Holzhausen hatte einen Antrag auf die Herstellung von Stellplätzen gestellt. Die Wiesen rund um den Sportplatz könnten im Herbst und Winter wegen der Nässe nicht mehr genutzt werden, so die Argumentation.

130 Parkplätze geplant

Als Glücksfall stellte sich heraus, dass die Stadt bereits ein rund 3500 Quadratmeter großes Grundstück in unmittelbarer Nähe besitzt. Der landwirtschaftliche Pächter des Flurstücks sei mit dem Verzicht der Pachtfläche einverstanden, so Hieber.

Der Verein hat die Umsetzung bereits geprüft. Entstehen könnten drei Parkreihen auf einer Länge von 120 Metern mit einer Kapazität von rund 130 Parkplätzen. Die Ausführung ist mit einem Splitt-Sand-Gemisch geplant. Die Kosten lägen bei rund 38.000 Euro und wären in den Nachtragshaushalt 2022 einzustellen.

Sportliche Leistung würdigen

Mit dem positiven Bescheid des Antrags wolle man die sportlichen Leistungen des Vereins würdigen und honorieren, dass der Verein den laufenden Betrieb der Sportanlagen ohne städtische Unterstützung bewerkstellige, so Hieber. Auch Maßnahmen wie das Sicherheitskonzept für das Stadion mit Zuschauertrennung durch mobile Zäune sowie mit Zuschauertribünen, Treppen und mehr hat der Verein selbst gestemmt. Ein Plus ist, dass die neuen Parkplätze auch bei größeren Veranstaltungen in der Panoramahalle zur Verfügung stünden.

Verein beteiligt sich an Kosten

Der Erste Beigeordnete Hans-Peter Fauser ergänzte in der Gemeinderatssitzung, dass der FC Holzhausen sich zu 30 Prozent an den Kosten für die Parkplatzherstellung beteiligen wolle. Zudem seien künftig vierstellige Zuschauerzahlen zu erwarten. Das Gremium gab ein einstimmiges Votum für die Umsetzung, die so schnell wie möglich beginnen soll.