1 Nach dem Auftakt gegen die Stuttgarter Kickers bekommen es Janik Michel (am Ball) und der FC Holzhausen am dritten Spieltag mit dem nächsten dicken Brocken zu tun. Foto: Wagner

Schiebt der FC Holzhausen den nächsten Sieg hinterher? Nach dem ersten Oberliga-Dreier in Freiburg wartet auf das Team von Trainer Pascal Reinhardt nun allerdings mit dem FC Villingen eine ganz andere Hausnummer















FC Villingen – FC Holzhausen (Mittwoch, 18.30 Uhr). Schon am Mittwoch muss der FC Holzhausen zum altehrwürdigen Friedengrund fahren. Gegner ist dort in der Fußball-Oberliga der ambitionierte FC Villingen, der allerdings nach der Niederlage gegen Aufsteiger FSV Hollenbach genau wie FC Holzhausen drei Zähler auf dem Konto hat.

"Wir können ganz unaufgeregt nach Villingen fahren. Die haben sich mit Drittliga- und Regionalligaspielern verstärkt und ganz andere Ziele als wir. Doch auch meine Elf weiß, was sie leisten kann, und möchte dem Favoriten die Stirn bieten", sagt der Holzhausener Trainer Pascal Reinhardt.

Selbstvertrauen verstärkt

Sicher hat der Sieg beim Freiburger FC das Selbstvertrauen des Aufsteigers weiter verstärkt. Was man aber noch abstellen muss, sind die eingestreuten schwächeren Phasen und die Gegentore nach Standards. Gerade hier haben die Villinger einige Kanten in der Defensive, welche dann bei Ecken und Freistößen aus dem Halbfeld im Strafraum präsent sind.

Taktisch hat das Holzhauser Trainergespann schon bewiesen, dass man auf Situationen reagieren kann – und hat auch das passende Spielermaterial dazu. "Fußball kann wie Schach sein. Da muss man auch mal auf Züge reagieren", verdeutlicht Reinhardt.

Eingebaute Torgarantie

Ein Vorteil der Holzhauser ist sicher, dass man mit Janik Michel quasi eine eingebaute Torgarantie im Sturmzentrum hat. Personell sieht es also ganz gut aus in Holzhausen. Lediglich der Einsatz des in Freiburg mit Muskelbeschwerden verletzt ausgewechselten Niklas Schäuffele ist fraglich. Kevin Müller ist dagegen aus dem Urlaub zurück. Er wird wahrscheinlich in den Kader zurück kehren.

Ein Wiedersehen wird es mit Ex-Trainer Emanuele Ingrao geben, der seit dieser Saison bei den Villingern tätig ist.