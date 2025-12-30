FC Holzhausen: Das steht beim Verbandsligisten in der Vorbereitung auf dem Plan

Fünf Testspiele und ein Blitzturnier warten in der Vorbereitung auf den Verbandsligisten. Los geht es am 19. Januar. Davor tritt der FCH zudem noch bei zwei Hallenturnieren an.
Der Verbandsligist FC Holzhausen muss nach der schweren Verletzung von Ausnahmestürmer Janik Michel trotz allem nach vorne schauen und sich auf die Restsaison in der Liga vorbereiten. Dafür steht nun der „Fahrplan“, den Cheftrainer Daniel Seemann und Co für die Wochen bis zum 28. Februar, wenn es in der Liga gegen den TSG Hofherrnweiler-Unterrombach weiter geht.