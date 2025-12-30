FC Holzhausen: Das steht beim Verbandsligisten in der Vorbereitung auf dem Plan

Fünf Testspiele und ein Blitzturnier warten in der Vorbereitung auf den Verbandsligisten. Los geht es am 19. Januar. Davor tritt der FCH zudem noch bei zwei Hallenturnieren an.

Der Verbandsligist FC Holzhausen muss nach der schweren Verletzung von Ausnahmestürmer Janik Michel trotz allem nach vorne schauen und sich auf die Restsaison in der Liga vorbereiten. Dafür steht nun der „Fahrplan“, den Cheftrainer Daniel Seemann und Co für die Wochen bis zum 28. Februar, wenn es in der Liga gegen den TSG Hofherrnweiler-Unterrombach weiter geht.

Bis zum Trainingsauftakt der Mannschaft am Montag, 19. Januar, warten auf den FCH noch zwei Hallenturniere – Nagolder Sparkassen-Cup und der Hallencup Empfingen. Ob sich in Sachen Transfers nach der Verletzung von Michel im 24 Mann starken Kader bis zum Trainingsstart noch etwas tun wird, muss sich zeigen.

Um sich auf die verbleibenden 15 Spiele vorzubereiten, wurden fünf Testspiele vereinbart sowie an einem Blitzturnier teilgenommen. Los geht es bei Landesligist VfL Nagold am Samstag, 31. Januar (11 Uhr). Am 7. Februar wird der FCH beim Regiocup in Empfingen mit dabei sein. Weiter geht es am Mittwoch, 11. Februar (19 Uhr), mit dem Spiel beim Landesligisten TuS Ergenzingen. Am Samstag, 14. Februar (14 Uhr), hat man den Oberligisten Türkischen SV Singen auf dem Kunstrasenplatz in Renfrizhausen zu Gast. Gegen die Singener hatte der FCH im Sommer die Aufstiegsrelegation zur Oberliga verpasst.

Verbandsligist als Gegner zum Abschluss

Vor dem Wiedereinstieg in die Verbandsliga hat der FC Holzhausen danach noch zwei weitere Heimspiele auf dem Kunstrasenplatz Renfrizhausen vor sich. Am Dienstag, 17. Februar (19 Uhr), kommt Landesligist SV Oberwolfach und am Samstag, 21. Februar (11 Uhr), empfängt man den südbadischen Verbandsligisten FC 08 Villingen II.