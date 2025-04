FC Holzhausen: Daniel Seemann über seine Entscheidung, Empfingen zu verlassen

1 Daniel Seemann (schwarze Jacke) blickt voraus. Mit Empfingen will er aber erstmal die Ziele erreichen. Foto: Andreas Wagner

Überraschend schnell wurde nun öffentlich, wer der neue Cheftrainer beim FC Holzhausen wird. Daniel Seemann, derzeit Spielertrainer beim Landesligisten SG Empfingen, übernimmt beim Verbandsligisten. Der 33-Jährige will die Aufgabe mit „Selbstbewusstsein, aber auch mit Demut und Respekt“ angehen.









Aktuell befindet sich der FCH noch mitten im Kampf um den Aufstieg in die Oberliga. Chefcoach Karsten Maier hatte erst kürzlich verkündet, dass der Verein und er in der kommenden Spielzeit getrennte Wege gehen würden. Nun hat man mit Seemann seinen Nachfolger bestimmt. Der befindet sich mit der SG Empfingen derzeit ebenfalls weit oben in der Landesliga. Der Tabellendritte will den Sprung in die Verbandsliga schaffen. Seemann hatte eigentlich schon seine Zusage für die kommende Spielzeit in Empfingen gegeben. „Klar, dort hat man keine Luftsprünge gemacht. Aber es waren faire Gespräche. Wir haben in den letzten Jahren viel zusammen aufgebaut. Die SG Empfingen ist definitiv inzwischen keine graue Maus mehr“, sagt Seemann.