2:1 in Oberachern: Dritter Sieg in Folge für Reinhardt-Elf

Foto: Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Der FC Holzhausen hat sein Oberliga-Auswärtsspiel beim SV Oberachern mit 2:1 gewonnen. Nach den Erfolgen in Backnang und gegen Pforzheim ist es für das Team von Cheftrainer Pascal Reinhardt der dritte Sieg in Serie.









Entsprechend positiv fiel das Fazit des FC-Trainers nach der Partie aus: „Dieser Sieg geht in Ordnung. In der ersten Halbzeit haben wir teilweise richtig gut gespielt und hätten auch mehr als ein Tor schießen können. Nach dem Anschlusstreffer war Oberachern dann schon die spielbestimmende Mannschaft, aber wir haben trotzdem nur wenige klare Torchancen zugelassen.“

Pfeifhofer bringt FC auf die Siegerstraße

Nach 14 Minuten brachte Fabio Pfeifhoher die Gäste auf die Siegerstraße. Nach einem schönen Pass von Niklas Schäuffele setzte sich Pfeifhofer auf der rechten Seite durch und erzielte aus spitzem Winkel sein zehntes Saisontor. Bis zum Halbzeitpfiff verpassten es die Holzhausener dann aber, die Führung zu erhöhen – trotz einiger guter Gelegenheiten.

Michel mit Saisontor Nummer 21

Nach dem Seitenwechsel dauerte es dann jedoch nicht lange, bis das 2:0 fiel. Nach einem Freistoß von Oliver Grathwol war es – natürlich – Janik Michel, der zur Stelle war. Per Kopf erzielte der Top-Torjäger der Oberliga sein 21. Saisontor und sorgte dafür, dass seine Mannschaft ein Zwei-Tore-Polster hatte.

Großchance zum 3:0

Kurz danach hatte Grathwol sogar die große Chance, mit dem 3:0 für die Vorentscheidung zu sorgen, als er alleine auf SV-Keeper Mark Redl zulief. Grathwol traf allerdings nur die Latte, so dass für die letzte halbe Stunde noch alles offen war.

Anschlusstreffer – aber mehr nicht

Und tatsächlich: Die Gastgeber kamen nochmals zurück in die Partie. Der kurz zuvor eingewechselte Cemal Durmus verwandelte einen Freistoß aus etwa 18 Metern direkt und gab Oberachern mit dem Anschlusstreffer Aufwind für die Schlussphase.

Doch in dieser gelang es dem Tabellenzwölften nicht, die Gäste ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. „Wir haben das in der Schlussphase richtig gut wegverteidigt“, lobte Reinhardt seine Schützlinge für ihr Zweikampfverhalten in einer insgesamt sehr körperbetonten Partie.

Bereit für Ravensburg

Für den FC Holzhausen bedeutet der dritte Sieg in Serie, dass man Rang 7 in der Tabelle vor den Teams aus Villingen und Nöttingen verteidigt. So geht der Aufsteiger mit Rückenwind in das Heimspiel gegen den FV Ravensburg am kommenden Samstag.

Personal und Statistik

SV Oberachern: Redl, Fritz, Zwick (66. Durmus), Güzelcoban, Gueddin, Stefotic, Huber, Leberer, Asam, Ludwig (23. Nordheim), Hanek.

FC Holzhausen: Fritz, Müller (71. Schlecht), Michel (87. Wissmann), Schoch (82. Sieber), Pfeifhofer, Brendle, Belser, Schäuffele (60. Bok), Grathwol, Konz, Schuon.

Tore: 0:1 Pfeifhofer (14.), 0:2 Michel (53.), 1:2 Durmus (68.).

Schiedsrichter: Timo Bugglin, Julian Gumz, Christian Eiletz.

Zuschauer: 150.