FC Hausen- Sponsorenlauf: Sport und Spaß für neuen Kunstrasen

Organisiert wurde die Veranstaltung vom Team Kunstrasen aus Manuel Ruch, Christian Weißenberger, Jo Lauer, Theodor Sproh, Philipp Adelmann, Robin Weißenberger, Roger Homberger, Stefan Reichert und Susanne Röttel. Aber auch alle übrigen Angehörigen der FC-Familie wurden in die Veranstaltung eingebunden: Entweder sportlich als Teilnehmer; oder aber als Helfer hinterm am Bierbrunnen, beim Bonverkauf oder beim Waffelstand, um über den FC über Gastro-Umsatz zu unterstützen.

Vereinsnachwuchs legt vor Als Erstes durfte die F-Jugend ab elf ihre Runden um das Stockmattstadion laufen. Anschließend gingen im 30-Minuten Abstand die E-, D- und C-Jugend an den Start, ehe „Jedermann“ eingeladen war, Strecke zu machen. Die B-Jugend war im Trainingslager und konnten daher nicht teilnehmen; die A-Jugend (SG Hausen-Zell) wiederum musste mit ihren Kräften haushalten: Sie hatte nach ihrem Lauf ein Testspiel gegen den FC Wehr II, und drehten daher nur eine Runde.

Sponsoren aus dem Umfeld

Im Vorfeld hatten sich die Teilnehmer im privaten Umfeld Sponsoren gesucht, die sich verpflichteten, je absolvierter Runde einen bestimmten Betrag zu spenden. Derart angespornt, schaffte eine 14-Jährige aus der C-Jugend 35 Runden. Thilo Helzer aus der E-Jugend stoppte nach 20 Runden – aus Rücksicht gegenüber seinen Sponsoren, um diese nämlich nicht zu ruinieren, wie ein Beobachter schmunzelnd erklärte. Ganz ungeschoren kamen diese zum Glück des Vereins und zur Freude des Steppkes denn doch nicht davon: Opa, Tante und Vater spendeten pro Runde fünf Euro an den Verein.

Lokal-Promis schwitzen mit

Auch Bürgermeister Philipp Lotter legt sich ins Zeug – und hatte im Vorfeld mit. Er konnte seine Amtskollegen Michael Fischer (Wieden) und Frank-Michael Littwin (Hasel) überzeugen überzeugt, beim VIP-Lauf mitzumachen.

FC-Vorsitzenden Holger Keller (Zweiter von links) freute sich: Auch die Bürgermeister Michael Franz (Wieden), Philipp Lotter (Hausen) und Frank-Michael Littwin (Hasel) (von links) nahmen am Sponsorenlauf teil Foto: Christoph Schennen

Lotter und Fischer liefen zehn Runden, Littwin acht. „Es ist schön, wenn die Bürgermeister zusammenhalten“, sagte Lotter nach dem Lauf. Michael Franz ergänzte: „Und wir halten auch beim Bierbrunnen zusammen.“

Gaudi mit Bierkisten

Feucht-fröhlicher Höhepunkt des Tages war das Bierkistenrennen, bei dem „Bierpiraten“, „Bierkules“, Malz’n’Roses“, „Die Saufastischen 4“, „Brunos Ersatzmänner“, die „Schälleschratte“, die „Thekenbrasilianer“ und die „Dorfhexe“ um den Sieg wetteiferten. Jedes Team bestand aus vier Personen. Aufgabe war, einen Bierkasten mit 24 0,3-Liter-Flaschen vom Startpunkt zu zwei Tischen zu tragen, um dann wieder zum Startpunkt zurückzukehren – und das sechs Mal absolviert werden. Besondere Herausforderung: Nur an den Tischen durften der Kasten kurz abgesetzt werden.

Immerhin: Mit fortschreitender Dauer des Rennens wurde der Ballast leichter, denn: Während des Laufes mussten alles 24 Flaschen ausgetrunken werden. – Am Ende hatte jeder Teilnehmer drei Kilometer zurückgelegt – und im Schnitt knapp zwei Liter Bier intus; Frauen immerhin „durften“ auch Radler trinken.

Bei der Wahl von Strategie und Sportausrüstung waren die Team frei. Die „Dorfhexe“-Mädels etwa hatten sich Handschuhe angezogen und trugen – wie die meisten Teams – den Kasten zu zweit; bei einem anderen Team trug einer allein den Kasten auf der Schulter, während die anderen tranken. Die Gewinnermannschaft wurde mit Namen auf einer Parzelle des Kunstrasenplatzes verewigt.

Parzellen werden verkauft

Insgesamt beteiligten sich etwa 150 Teilnehmer an dem Sponsorenlauf. Doch auch ohne sportliche Leistung war und ist die Unterstützung des Vereins möglich: Die Parzellen des Kunstrasens werden verkauft, und ebenso gibt es T-Shirts mit dem Hashtag #Team Kunstrasen zu kaufen.