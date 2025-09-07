FC Hausen- Sponsorenlauf: Sport und Spaß für neuen Kunstrasen

150 Teilnehmer drehten am Samstag ihre Runden um das Stockmattstadion, im Gepäck teils eine Kiste Bier.
Organisiert wurde die Veranstaltung vom Team Kunstrasen aus Manuel Ruch, Christian Weißenberger, Jo Lauer, Theodor Sproh, Philipp Adelmann, Robin Weißenberger, Roger Homberger, Stefan Reichert und Susanne Röttel. Aber auch alle übrigen Angehörigen der FC-Familie wurden in die Veranstaltung eingebunden: Entweder sportlich als Teilnehmer; oder aber als Helfer hinterm am Bierbrunnen, beim Bonverkauf oder beim Waffelstand, um über den FC über Gastro-Umsatz zu unterstützen.